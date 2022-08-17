https://crimea.ria.ru/20220817/vs-rf-unichtozhili-sklady-s-vooruzheniem-i-chetyre-bespilotnika-vsu-1124195009.html

ВС РФ уничтожили склады с вооружением и четыре беспилотника ВСУ

ВС РФ уничтожили склады с вооружением и четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2022

ВС РФ уничтожили склады с вооружением и четыре беспилотника ВСУ

Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:19

2022-08-17T13:19

2022-08-17T13:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харькове, Богодухове и Чугуеве, заявил в среду официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Кроме того, за сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе Белой Криницы Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ под Николаевом. Также уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области."Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Никольского и Стаханова", - перечислил представитель МО РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4 334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 922 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-minoborony-zayavili-o-massovom-dezertirstve-v-ryadakh-vsu-1124194791.html

https://crimea.ria.ru/20220817/zelenskiy-zayavil-chto-kiev-namerenno-ignoriroval-preduprezhdeniya-ob-svo-1124190937.html

https://crimea.ria.ru/20220816/vs-rf-unichtozhili-tri-vzvoda-orudiy-giatsint-b-i-pyat-vzvodov-gaubits-d-30-1124176783.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков