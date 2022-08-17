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В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: ущерб больше миллиона - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: ущерб больше миллиона
В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: ущерб больше миллиона - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: ущерб больше миллиона
В Севастополе задержаны двое участников преступной группы, специализирующейся на кражах ценностей из храмов. Их подозревают в причастности к таким же... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T16:47
2022-08-17T16:49
происшествия
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны двое участников преступной группы, специализирующейся на кражах ценностей из храмов. Их подозревают в причастности к таким же инцидентам, произошедшим на материковой части России и в Беларуси. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Подельников задержали после очередной кражи, совершенной в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе", – сообщила Волк.По ее словам, полицейские, руководствуясь оперативной информацией, остановили автомобиль злоумышленников, под капотом которого обнаружили похищенные украшения на сумму более 1 млн рублей.По предварительным данным, охоту на ценности, – а именно принесенные в дар прихожанами драгоценные изделия, оставленные у икон, – преступники открывали по ночам, разбивая окна храмов и проникая внутрь.Задержание провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по РК и Севастополю при силовой поддержке Росгвардии.В багажнике и салоне правоохранители обнаружили элементы экипировки, инструменты и прочие предметы, доказывающие причастность мужчин к преступлению."Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны еще к четырем аналогичным кражам, совершенным в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь", – уточнили в МВД РФ.Возбуждено уголовное дело. Розыск остальных участников группы и следствие продолжаются.
https://crimea.ria.ru/20220113/v-simferopole-vor-vynes-kassu-mimo-spyaschego-prodavtsa-magazina-1122021479.html
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60
происшествия, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: ущерб больше миллиона

В Севастополе задержана группа воров, похищавших ценности в храмах России и Беларуси

16:47 17.08.2022 (обновлено: 16:49 17.08.2022)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюУкраденные ювелирные изделия из Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе
Украденные ювелирные изделия из Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны двое участников преступной группы, специализирующейся на кражах ценностей из храмов. Их подозревают в причастности к таким же инцидентам, произошедшим на материковой части России и в Беларуси. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Подельников задержали после очередной кражи, совершенной в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе", – сообщила Волк.
По ее словам, полицейские, руководствуясь оперативной информацией, остановили автомобиль злоумышленников, под капотом которого обнаружили похищенные украшения на сумму более 1 млн рублей.
По предварительным данным, охоту на ценности, – а именно принесенные в дар прихожанами драгоценные изделия, оставленные у икон, – преступники открывали по ночам, разбивая окна храмов и проникая внутрь.
Отмечается, что участники группы тщательно готовились к преступлениям, соблюдая необходимые меры конспирации: заблаговременно выбирали храм, изучая его убранство и несколько раз меняли автомобили.
Задержание провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по РК и Севастополю при силовой поддержке Росгвардии.
В багажнике и салоне правоохранители обнаружили элементы экипировки, инструменты и прочие предметы, доказывающие причастность мужчин к преступлению.
"Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны еще к четырем аналогичным кражам, совершенным в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь", – уточнили в МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело. Розыск остальных участников группы и следствие продолжаются.
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