Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220817/v-minoborony-zayavili-o-massovom-dezertirstve-v-ryadakh-vsu-1124194791.html
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:12
2022-08-17T13:31
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_a7b732a69e1101fd37cc547d0b748d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков."В районе Марьинки в ДНР в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий", - констатировал Конашенков.Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота &gt;&gt;Он также сообщил, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении."Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", - уточнил генерал-лейтенант.И добавил, что противник несет большие потери в ходе боев:Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220808/natsbatalon-kraken-vyveden-iz-stroya-posle-udarov-vks-1124101600.html
https://crimea.ria.ru/20220629/boytsy-vsu-dezertiruyut-iz-rayona-boev-pod-lisichanskom-iz-za-goloda--mo-rf-1123692902.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_75:0:1024:712_1920x0_80_0_0_a3a16246e04b8c462074fe97f6758146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

МО: военные ВСУ самовольно покидают позиции из-за больших потерь и нехватки боеприпасов

13:12 17.08.2022 (обновлено: 13:31 17.08.2022)
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"В районе Марьинки в ДНР в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий", - констатировал Конашенков.
Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота >>
Он также сообщил, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении.
"Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", - уточнил генерал-лейтенант.
И добавил, что противник несет большие потери в ходе боев:
"В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска, уничтожено свыше трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов. Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белой Криницы Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники", - перечислил представитель Минобороны РФ.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:06
Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
29 июня, 11:52
Бойцы ВСУ дезертируют из района боев под Лисичанском из-за голода – МО РФ
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы
15:06Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID
14:58Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения
14:45Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
13:56В Херсонской области установили новое административное деление
13:39Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
13:36Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе
13:32Ветеран ФСО оценил угрозы из Киева о новых диверсиях в Крыму
13:19ВС РФ уничтожили склады с вооружением и четыре беспилотника ВСУ
13:12В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
13:00Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества
12:53Новый командующий ЧФ представлен в Севастополе
12:51В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
12:38Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
12:27Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
12:05Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
11:57В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
11:44В Минэкономразвития назвали новых кредиторов СЭЗ Крыма
11:42Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
11:34Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Лента новостейМолния