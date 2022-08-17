https://crimea.ria.ru/20220817/v-minoborony-zayavili-o-massovom-dezertirstve-v-ryadakh-vsu-1124194791.html

В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:12

2022-08-17T13:12

2022-08-17T13:31

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков."В районе Марьинки в ДНР в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий", - констатировал Конашенков.Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота >>Он также сообщил, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении."Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", - уточнил генерал-лейтенант.И добавил, что противник несет большие потери в ходе боев:Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220808/natsbatalon-kraken-vyveden-iz-stroya-posle-udarov-vks-1124101600.html

https://crimea.ria.ru/20220629/boytsy-vsu-dezertiruyut-iz-rayona-boev-pod-lisichanskom-iz-za-goloda--mo-rf-1123692902.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)