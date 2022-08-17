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В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:12
2022-08-17T13:12
2022-08-17T13:31
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков."В районе Марьинки в ДНР в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий", - констатировал Конашенков.Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота >>Он также сообщил, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении."Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", - уточнил генерал-лейтенант.И добавил, что противник несет большие потери в ходе боев:Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220808/natsbatalon-kraken-vyveden-iz-stroya-posle-udarov-vks-1124101600.html
https://crimea.ria.ru/20220629/boytsy-vsu-dezertiruyut-iz-rayona-boev-pod-lisichanskom-iz-za-goloda--mo-rf-1123692902.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
МО: военные ВСУ самовольно покидают позиции из-за больших потерь и нехватки боеприпасов
13:12 17.08.2022 (обновлено: 13:31 17.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Военные ВСУ массово покидают боевые позиции и самовольно убывают в неизвестном направлении. Об этом на брифинге Минобороны в среду заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"В районе Марьинки в ДНР в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий", - констатировал Конашенков.
Он также сообщил, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении.
"Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", - уточнил генерал-лейтенант.
И добавил, что противник несет большие потери в ходе боев:
"В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска, уничтожено свыше трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов. Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белой Криницы Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники", - перечислил представитель Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.