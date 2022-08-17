Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-do-bolnykh-detey-godami-ne-dokhodili-lekarstva-vedetsya-sledstvie-1124201200.html
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
В Крыму следователи в рамках уголовного дела восстанавливают права детей, пострадавших от несвоевременного предоставления льготных лекарственных препаратов,... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T17:50
2022-08-17T17:57
крым
крымский следком
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_296e58291b0aa550d0c98d16adde9587.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму следователи в рамках уголовного дела восстанавливают права детей, пострадавших от несвоевременного предоставления льготных лекарственных препаратов, расследуется дело о халатности неустановленных должностных лиц республиканского минздрава, сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по указанию руководителя ведомства Владимира Терентьева после обращения группы жительниц полуострова:Следователи проводят необходимые следственные действия, к этому времени проблемная ситуация с получением лекарств для детей находится в стадии разрешения, заверили в СК.
https://crimea.ria.ru/20220405/v-sevastopole-rasskazali-o-situatsii-s-lgotnymi-lekarstvami-1122853034.html
https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521121_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_3f04a31b21a2a49f3ce4a67f5c559e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский следком, происшествия, общество
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие

СК расследует дело о халатности должностных лиц минздрава Крыма из-за нарушения прав детей

17:50 17.08.2022 (обновлено: 17:57 17.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛекарства. Архивное фото
Лекарства. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму следователи в рамках уголовного дела восстанавливают права детей, пострадавших от несвоевременного предоставления льготных лекарственных препаратов, расследуется дело о халатности неустановленных должностных лиц республиканского минздрава, сообщает пресс-служба Крымского Следкома.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по указанию руководителя ведомства Владимира Терентьева после обращения группы жительниц полуострова:
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:12
В Севастополе рассказали о ситуации с льготными лекарствами
"С 2018 года по настоящее время шестерым малолетним, имеющим право на получение медицинских препаратов, не в полном объеме предоставлялись лекарства, что ставит под угрозу их здоровье и жизнь. Вместе с тем установлено, что денежные средства на обеспечение льготной категорией лиц лекарственными препаратами выделялись в полном объеме", - сказано в сообщении.
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:27
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
Следователи проводят необходимые следственные действия, к этому времени проблемная ситуация с получением лекарств для детей находится в стадии разрешения, заверили в СК.
 
КрымКрымский СледкомПроисшествияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Восемь причин усталости днем и как с этим бороться
19:16Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно
19:04Почему Запад настойчиво муссирует тему ядерной войны – политолог
18:44В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина
18:29В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС
18:13Эксперт назвал цель поездки Эрдогана на Украину
17:50В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
17:34Эпидемиолог назвал три провала США
17:08Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"*
17:01Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей
16:55В МЧС оценили масштаб повреждений после взрывов под Джанкоем
16:47В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: ущерб больше миллиона
16:25Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России
15:40Семимесячная девочка погибла в жутком ДТП на Кубани
15:12И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы
15:06Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID
14:58Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения
14:45Хуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
13:56В Херсонской области установили новое административное деление
13:39Часть абонентов в Крыму до вечера остались без воды
Лента новостейМолния