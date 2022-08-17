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В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
В Крыму следователи в рамках уголовного дела восстанавливают права детей, пострадавших от несвоевременного предоставления льготных лекарственных препаратов,... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T17:50
2022-08-17T17:50
2022-08-17T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму следователи в рамках уголовного дела восстанавливают права детей, пострадавших от несвоевременного предоставления льготных лекарственных препаратов, расследуется дело о халатности неустановленных должностных лиц республиканского минздрава, сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по указанию руководителя ведомства Владимира Терентьева после обращения группы жительниц полуострова:Следователи проводят необходимые следственные действия, к этому времени проблемная ситуация с получением лекарств для детей находится в стадии разрешения, заверили в СК.
https://crimea.ria.ru/20220405/v-sevastopole-rasskazali-o-situatsii-s-lgotnymi-lekarstvami-1122853034.html
https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html
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крым, крымский следком, происшествия, общество
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
СК расследует дело о халатности должностных лиц минздрава Крыма из-за нарушения прав детей
17:50 17.08.2022 (обновлено: 17:57 17.08.2022)