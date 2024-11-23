Рейтинг@Mail.ru
В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241123/v-krymu-pokazhut-film-pro-serbskogo-svyatogo-s-miloshem-bikovichem-1142070557.html
В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем
В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем - РИА Новости Крым, 23.11.2024
В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем
На фестивале сербской культуры в Крыму покажут документальный фильм "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге". В съемках принимал участие известный... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T08:23
2024-11-23T08:23
крым
кино
новости крыма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142075414_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_b1d4f7c04271ce54f73c029ab8773ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На фестивале сербской культуры в Крыму покажут документальный фильм "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге". В съемках принимал участие известный сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым автор фильма, ведущая телеканала "Спас" Анжелика Кареткина.Идея фильма о Святом Савве Сербском принадлежит Борису Корчевникову, уточнила Анжелика Кареткина. Съемки проходили и в России, и в Сербии, поэтому премьерные показы состоялись в московском Доме русского зарубежья на Таганке и в Белграде. Фильм имел большой успех, утверждает автор."Знаете, у нас не было каких-то особых ожиданий. Мы взяли зал на 200 человек, вход был свободный. Сделали анонсы в Telegram-каналах, и произошло что-то невероятное, потому что в итоге пришло столько людей, что нам пришлось открывать второй зал", - поделилась автор фильма.В Белграде повторилась похожая история – зрители принесли на показ скамейки из дому, потому то мест на всех не хватило."Один из кинокритиков писал - ну как же так случилось, что русские приехали и сняли фильм о самом главном нашем Святом Савве, а вот мы, сербы, до сих пор такой фильм не сделали", говорит Анжелика Кареткина.Документальную ленту покажут 23 ноября в зале Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского, где пройдет фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского.Сербская национально-культурная община в Крыму была создана в июле 2024 года и сейчас насчитывает около ста членов. Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил ее председатель Йовица Тодорович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьерПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142075414_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_76925cd38c008eb760b1f8657be26deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кино, новости крыма, культура
В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем

На фестивале сербской культуры в Крыму покажут фильм с Милошем Биковичем

08:23 23.11.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На фестивале сербской культуры в Крыму покажут документальный фильм "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге". В съемках принимал участие известный сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым автор фильма, ведущая телеканала "Спас" Анжелика Кареткина.

"Мы снимали интервью с Милошем Биковичем в Волоколамском кремле, в Подмосковье. Выяснилось, что у него есть брат – монах, архимандрит Сербской православной церкви, отец Михаил Бикович. И мы потом ездили к нему в монастырь рядом с городом Валево, он оказался большим русофилом и поклонником казачьих песен", говорит она.

Идея фильма о Святом Савве Сербском принадлежит Борису Корчевникову, уточнила Анжелика Кареткина. Съемки проходили и в России, и в Сербии, поэтому премьерные показы состоялись в московском Доме русского зарубежья на Таганке и в Белграде. Фильм имел большой успех, утверждает автор.
"Знаете, у нас не было каких-то особых ожиданий. Мы взяли зал на 200 человек, вход был свободный. Сделали анонсы в Telegram-каналах, и произошло что-то невероятное, потому что в итоге пришло столько людей, что нам пришлось открывать второй зал", - поделилась автор фильма.
В Белграде повторилась похожая история – зрители принесли на показ скамейки из дому, потому то мест на всех не хватило.
"Один из кинокритиков писал - ну как же так случилось, что русские приехали и сняли фильм о самом главном нашем Святом Савве, а вот мы, сербы, до сих пор такой фильм не сделали", говорит Анжелика Кареткина.
Документальную ленту покажут 23 ноября в зале Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского, где пройдет фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского.
Сербская национально-культурная община в Крыму была создана в июле 2024 года и сейчас насчитывает около ста членов. Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил ее председатель Йовица Тодорович.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - Кремль
Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
 
КрымКиноНовости КрымаКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым
10:30Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость
09:50Пять районов Крыма обесточены
09:22Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Кремля
08:51Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджеты
08:23В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем
07:51Есть все возможности: в Симферополе оценили достижения школ и учеников
07:30Над Крымом сбит беспилотник
07:01У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт
00:01Сильные дожди с мокрым снегом и холодный ветер: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
22:55Предупреждение Москвы Западу и срыв кампании ВСУ: главное за 22 ноября
22:25В Крым на фестиваль сербской культуры приедут "Желтые груши"
21:41Проник в чужой дом с булавой: в Крыму арестован пенсионер-разбойник
21:10Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
20:31"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН
20:21Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
20:10Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
20:06Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"
19:45Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
Лента новостейМолния