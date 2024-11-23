https://crimea.ria.ru/20241123/v-krymu-pokazhut-film-pro-serbskogo-svyatogo-s-miloshem-bikovichem-1142070557.html

В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем

В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем - РИА Новости Крым, 23.11.2024

В Крыму покажут фильм про сербского святого с Милошем Биковичем

На фестивале сербской культуры в Крыму покажут документальный фильм "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге". В съемках принимал участие известный... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T08:23

2024-11-23T08:23

2024-11-23T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На фестивале сербской культуры в Крыму покажут документальный фильм "Святой Савва: русский цвет на сербском флаге". В съемках принимал участие известный сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым автор фильма, ведущая телеканала "Спас" Анжелика Кареткина.Идея фильма о Святом Савве Сербском принадлежит Борису Корчевникову, уточнила Анжелика Кареткина. Съемки проходили и в России, и в Сербии, поэтому премьерные показы состоялись в московском Доме русского зарубежья на Таганке и в Белграде. Фильм имел большой успех, утверждает автор."Знаете, у нас не было каких-то особых ожиданий. Мы взяли зал на 200 человек, вход был свободный. Сделали анонсы в Telegram-каналах, и произошло что-то невероятное, потому что в итоге пришло столько людей, что нам пришлось открывать второй зал", - поделилась автор фильма.В Белграде повторилась похожая история – зрители принесли на показ скамейки из дому, потому то мест на всех не хватило."Один из кинокритиков писал - ну как же так случилось, что русские приехали и сняли фильм о самом главном нашем Святом Савве, а вот мы, сербы, до сих пор такой фильм не сделали", говорит Анжелика Кареткина.Документальную ленту покажут 23 ноября в зале Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского, где пройдет фестиваль сербской культуры имени святого Саввы Сербского.Сербская национально-культурная община в Крыму была создана в июле 2024 года и сейчас насчитывает около ста членов. Общину создали для распространения сербской культуры, общения и взаимосвязи, отметил ее председатель Йовица Тодорович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьерПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кино, новости крыма, культура