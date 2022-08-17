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Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду
До конца рабочей недели Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. В дневные часы пройдут кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T00:01
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крымская погода
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. В дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +22..24 градуса тепла, днем +30...32.В Евпатории тоже сухо, ночью до +22, днем до +32.В Судаке ночью без осадков, до +20, днем дождь с грозой до +31.В Феодосии без осадков. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем до 31 градуса тепла.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Черноморского, Феодосии и в Азовском море +26 градусов, В Севастополе +25, в Евпатории +24. В Керченском проливе вода прогреется до +27.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымская погода, общество, крым
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду

В среду в Крыму местами пройдут грозовые дожди

00:01 17.08.2022
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. В дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17…22 градусов тепла, на побережье до +25, днем +28…33 в горах +21…26", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +22..24 градуса тепла, днем +30...32.
В Евпатории тоже сухо, ночью до +22, днем до +32.
В Судаке ночью без осадков, до +20, днем дождь с грозой до +31.
В Феодосии без осадков. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем до 31 градуса тепла.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Черноморского, Феодосии и в Азовском море +26 градусов, В Севастополе +25, в Евпатории +24. В Керченском проливе вода прогреется до +27.
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду
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22:01Главные события и заявления дня: 16 августа
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