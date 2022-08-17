https://crimea.ria.ru/20220817/mestami-dozhdi-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1124186110.html

Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду

Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на среду

До конца рабочей недели Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. В дневные часы пройдут кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T00:01

2022-08-17T00:01

2022-08-17T00:01

крымская погода

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. До конца рабочей недели Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. В дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +22..24 градуса тепла, днем +30...32.В Евпатории тоже сухо, ночью до +22, днем до +32.В Судаке ночью без осадков, до +20, днем дождь с грозой до +31.В Феодосии без осадков. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем до 31 градуса тепла.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Черноморского, Феодосии и в Азовском море +26 градусов, В Севастополе +25, в Евпатории +24. В Керченском проливе вода прогреется до +27.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, общество, крым