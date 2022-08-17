https://crimea.ria.ru/20220817/ekspert-nazval-tsel-poezdki-erdogana-na-ukrainu-1124199122.html

Эксперт назвал цель поездки Эрдогана на Украину

Эксперт назвал цель поездки Эрдогана на Украину - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Эксперт назвал цель поездки Эрдогана на Украину

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов и его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем обусловлен... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T18:13

2022-08-17T18:13

2022-08-17T18:13

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский (президент украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов и его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем обусловлен стремлением турецкого лидера повысить свой региональный политический статус, чтобы остаться у власти по итогам предстоящих выборов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Турция не присоединится к антироссийским санкциям >>Эрдоган посетит Львов 18 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. По данным пресс-службы турецкого лидера, главы государств "обсудят аспекты двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства". Также предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.По его мнению, от предстоящей встречи во Львове вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных подвижек в плане военно-технического сотрудничества Анкары и Киева, поскольку этот аспект полностью зависит от хода российской спецоперации на Украине. В частности, у Турции есть интересы к военно-промышленному потенциалу Харькова, Запорожья, Днепропетровска, но эта территория может отойти от Украины, отметил Евсеев.Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган >>Кроме того, считает Евсеев, не стоит ожидать, что Турция достроит ранее обещанный Зеленским корвет для украинского флота."Эрдоган будет принимать решения, когда станет ясно, кто будет контролировать те или иные украинские регионы. Например, если от Украины отойдет юг, интерес Турции, как впрочем, США и Великобритании, будет значительно меньше, чем сейчас", – убежден политолог.

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https://crimea.ria.ru/20220805/smozhet-li-erdogan-ostatsya-prezidentom-posle-vyborov-2023-goda--mnenie-1124066109.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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