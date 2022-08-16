https://crimea.ria.ru/20220816/tysyachi-evakuirovany-desyatki-v-podvalakh-chto-proiskhodit-pod-dzhankoem-1124182316.html

Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем

Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем

Количество эвакуированных из-за ЧП на севере Крыма достигло 3 тысяч человек, еще около 20 пожилых людей отказались выехать и сидят в подвалах . Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T13:29

2022-08-16T13:29

2022-08-16T13:45

сергей аксенов

крым

джанкой

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Количество эвакуированных из-за ЧП на севере Крыма достигло 3 тысяч человек, еще около 20 пожилых людей отказались выехать и сидят в подвалах . Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Еще около 20 человек остались в подвальных помещениях, поскольку не захотели покинуть свои дома, добавил Аксенов.В пятикилометровой зоне выставлено оцепление. По словам Аксенова, детонация боеприпасов продолжается."Выезжали к месту пожара, поднимали коптер. Там детонация достаточно сильная, в поле разбросаны снаряды, к сожалению. Будет работа и для саперов. Продолжаются единичные детонирования, не готов сказать, сколько по времени это будет продолжаться, но специалисты работают на месте", - добавил он.Железнодорожные пути восстановлены, однако в связи с близостью ветки к месту детонации власти Крыма приняли решение останавливать поезда в Владиславовке.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. Два человека получили травмы, один из них прооперирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/diversiya-v-dzhankoe-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-chp-v-krymu-1124181392.html

https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, джанкой, безопасность республики крым и севастополя, происшествия