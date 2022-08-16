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Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
Количество эвакуированных из-за ЧП на севере Крыма достигло 3 тысяч человек, еще около 20 пожилых людей отказались выехать и сидят в подвалах . Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T13:29
2022-08-16T13:29
2022-08-16T13:45
сергей аксенов
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джанкой
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Количество эвакуированных из-за ЧП на севере Крыма достигло 3 тысяч человек, еще около 20 пожилых людей отказались выехать и сидят в подвалах . Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Еще около 20 человек остались в подвальных помещениях, поскольку не захотели покинуть свои дома, добавил Аксенов.В пятикилометровой зоне выставлено оцепление. По словам Аксенова, детонация боеприпасов продолжается."Выезжали к месту пожара, поднимали коптер. Там детонация достаточно сильная, в поле разбросаны снаряды, к сожалению. Будет работа и для саперов. Продолжаются единичные детонирования, не готов сказать, сколько по времени это будет продолжаться, но специалисты работают на месте", - добавил он.Железнодорожные пути восстановлены, однако в связи с близостью ветки к месту детонации власти Крыма приняли решение останавливать поезда в Владиславовке.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. Два человека получили травмы, один из них прооперирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/diversiya-v-dzhankoe-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-chp-v-krymu-1124181392.html
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, джанкой, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
Глава Крыма Аксенов: из зоны ЧП в Джанкойском районе эвакуированы 3 тысячи человек
13:29 16.08.2022 (обновлено: 13:45 16.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Количество эвакуированных из-за ЧП на севере Крыма достигло 3 тысяч человек, еще около 20 пожилых людей отказались выехать и сидят в подвалах . Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас эвакуировано более 3 тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское. Они размещены в ряде пунктов временного размещения. Там находится 121 человек, в том числе более 20 детей, остальные выехали к родственникам ", - рассказал глава региона.
Еще около 20 человек остались в подвальных помещениях, поскольку не захотели покинуть свои дома, добавил Аксенов.
"У нас еще до 20 человек находятся в подвалах. Все адреса установлены. Их жизни ничего не угрожает, но это пожилые люди, которые не хотят эвакуироваться. Все, кто были лежачие и с проблемами по здоровью, уже эвакуированы", - добавил он.
В пятикилометровой зоне выставлено оцепление. По словам Аксенова, детонация боеприпасов продолжается.
"Выезжали к месту пожара, поднимали коптер. Там детонация достаточно сильная, в поле разбросаны снаряды, к сожалению. Будет работа и для саперов. Продолжаются единичные детонирования, не готов сказать, сколько по времени это будет продолжаться, но специалисты работают на месте", - добавил он.
Железнодорожные пути восстановлены, однако в связи с близостью ветки к месту детонации власти Крыма приняли решение останавливать поезда в Владиславовке.
"В режиме ЧС находимся, после завершения детонации приступим к комиссионному обходу поврежденных домовладений, всем будет оказана необходимая помощь. Задержан один мародер, который из магазина выносил продовольствие. Оценку происходящему даст МВД", - заключил он.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. Два человека получили травмы, один из них прооперирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.