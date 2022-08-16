https://crimea.ria.ru/20220816/rezhim-zakrytogo-neba-na-yuge-rossii-prodlen-1124176061.html

Режим "закрытого неба" на юге России продлен

Режим "закрытого неба" на юге России продлен - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Режим "закрытого неба" на юге России продлен

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь и еще 10 городов России продлен до 23 августа, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:23

2022-08-16T09:23

2022-08-16T09:24

росавиация

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь и еще 10 городов России продлен до 23 августа, сообщает Росавиация.Временно закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно. Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым же пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.

https://crimea.ria.ru/20220702/vozle-aeroporta-simferopol-postroyat-logisticheskiy-tsentr-za-12-mlrd-rub-1123726023.html

крым

симферополь

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росавиация, крым, симферополь