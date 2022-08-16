https://crimea.ria.ru/20220816/na-ukraine-ostanovitsya-tret-sakharnykh-zavodov-iz-za-tsen-na-gaz-1124188959.html

На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ

На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ - РИА Новости Крым, 16.08.2022

На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ

На Украине 10 сахарных заводов остановят производство из-за высоких цен на коммерческий газ, это треть всех предприятий отрасли по стране. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T19:16

2022-08-16T19:16

2022-08-16T19:16

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На Украине 10 сахарных заводов остановят производство из-за высоких цен на коммерческий газ, это треть всех предприятий отрасли по стране. Об этом сообщили в ассоциации "Укрсахар".Как отмечают участники рынка, цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, является такой, что можно сразу не запускать завод, поскольку каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки.В ассоциации отметили, что из-за высоких цен на газ вынуждены прекратить работу 10 из 32 сахарных заводов Украины.Ранее СМИ сообщили, что с сентября стоимость газа для украинских предприятий повысится с нынешних 34 тысяч гривен (920 долларов) до 45 тысяч гривен (1220 долларов) за тысячу кубометров. Резкий рост цен ударит по предприятиям, что приведет к повышению стоимости продукции и росту инфляции

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика