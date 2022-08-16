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На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ
На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ - РИА Новости Крым, 16.08.2022
На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ
На Украине 10 сахарных заводов остановят производство из-за высоких цен на коммерческий газ, это треть всех предприятий отрасли по стране. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T19:16
2022-08-16T19:16
украина
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На Украине 10 сахарных заводов остановят производство из-за высоких цен на коммерческий газ, это треть всех предприятий отрасли по стране. Об этом сообщили в ассоциации "Укрсахар".Как отмечают участники рынка, цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, является такой, что можно сразу не запускать завод, поскольку каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки.В ассоциации отметили, что из-за высоких цен на газ вынуждены прекратить работу 10 из 32 сахарных заводов Украины.Ранее СМИ сообщили, что с сентября стоимость газа для украинских предприятий повысится с нынешних 34 тысяч гривен (920 долларов) до 45 тысяч гривен (1220 долларов) за тысячу кубометров. Резкий рост цен ударит по предприятиям, что приведет к повышению стоимости продукции и росту инфляции
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украина, экономика
На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ

10 сахарных заводов на Украине остановят работу из-за высоких цен на газ

19:16 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПравительству поручено принять меры в связи с ростом цен на социально значимые продукты
Правительству поручено принять меры в связи с ростом цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На Украине 10 сахарных заводов остановят производство из-за высоких цен на коммерческий газ, это треть всех предприятий отрасли по стране. Об этом сообщили в ассоциации "Укрсахар".
Как отмечают участники рынка, цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, является такой, что можно сразу не запускать завод, поскольку каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки.
В ассоциации отметили, что из-за высоких цен на газ вынуждены прекратить работу 10 из 32 сахарных заводов Украины.
Ранее СМИ сообщили, что с сентября стоимость газа для украинских предприятий повысится с нынешних 34 тысяч гривен (920 долларов) до 45 тысяч гривен (1220 долларов) за тысячу кубометров. Резкий рост цен ударит по предприятиям, что приведет к повышению стоимости продукции и росту инфляции
 
УкраинаЭкономика
 
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19:16На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ
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