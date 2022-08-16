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Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено
Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено
Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение абонентов в Джанкойском районе Крыма, нарушенное вследствие возгорания на подстанции. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T16:16
2022-08-16T16:16
джанкой
происшествия
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение абонентов в Джанкойском районе Крыма, нарушенное вследствие возгорания на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.По данным пресс-службы, около 6 часов утра произошло возгорание на вспомогательном оборудовании подстанции "Джанкой".В 07:45 в Джанкойском районе отключилась линия 35 кВ, вследствие чего были обесточены три подстанции: "Тимирязево", "Майская" и "Азовская". Без электричества остались 6,5 тыс. абонентов.В 8:38 энергетики наладили работу ПС "Азовская", а в 10:10 по резервной схеме возобновили подачу электроэнергии на ПС "Майская" и "Тимирязево". В 10:41 специалисты завершили работы и восстановили энергоснабжение всех абонентов.Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского районе произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. Два человека получили травмы, один из них госпитализирован.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.В Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пятикилометровую зону в зоне происшествия оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html
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РИА Новости Крым
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джанкой, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя
Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено

Специалисты восстановили энергоснабжение населенных пунктов в Джанкойком районе Крыма

16:16 16.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП в Крыму
ЛЭП в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение абонентов в Джанкойском районе Крыма, нарушенное вследствие возгорания на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"16 августа в электрических сетях на севере Крыма были зафиксированы повреждения. Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" оперативно восстановили подачу электроэнергии", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, около 6 часов утра произошло возгорание на вспомогательном оборудовании подстанции "Джанкой".
В 07:45 в Джанкойском районе отключилась линия 35 кВ, вследствие чего были обесточены три подстанции: "Тимирязево", "Майская" и "Азовская". Без электричества остались 6,5 тыс. абонентов.
В 8:38 энергетики наладили работу ПС "Азовская", а в 10:10 по резервной схеме возобновили подачу электроэнергии на ПС "Майская" и "Тимирязево". В 10:41 специалисты завершили работы и восстановили энергоснабжение всех абонентов.
Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского районе произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. Два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.
В Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пятикилометровую зону в зоне происшествия оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.
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ДжанкойПроисшествияКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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