https://crimea.ria.ru/20220816/energosnabzhenie-sel-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-vosstanovleno-1124185597.html

Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено

Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено

Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение абонентов в Джанкойском районе Крыма, нарушенное вследствие возгорания на подстанции. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T16:16

2022-08-16T16:16

2022-08-16T16:16

джанкой

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" восстановили энергоснабжение абонентов в Джанкойском районе Крыма, нарушенное вследствие возгорания на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.По данным пресс-службы, около 6 часов утра произошло возгорание на вспомогательном оборудовании подстанции "Джанкой".В 07:45 в Джанкойском районе отключилась линия 35 кВ, вследствие чего были обесточены три подстанции: "Тимирязево", "Майская" и "Азовская". Без электричества остались 6,5 тыс. абонентов.В 8:38 энергетики наладили работу ПС "Азовская", а в 10:10 по резервной схеме возобновили подачу электроэнергии на ПС "Майская" и "Тимирязево". В 10:41 специалисты завершили работы и восстановили энергоснабжение всех абонентов.Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского районе произошла детонация боеприпасов на площадке временного хранения в одной из воинских частей. Два человека получили травмы, один из них госпитализирован.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.В Джанкойском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Пятикилометровую зону в зоне происшествия оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html

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джанкой, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя