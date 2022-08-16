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Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле
Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле
Жилые кварталы Энергодара обстреливают со стороны Украины, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и нанесенном ущербе. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T16:46
2022-08-16T16:47
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жилые кварталы Энергодара обстреливают со стороны Украины, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и нанесенном ущербе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов не исключил, что цель обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам – провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220815/ulyanov-v-zayavlenii-40-stran-po-zaes-umalchivaetsya-ob-obstrelakh-1124171748.html
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле

Власти Запорожской ВГА сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара

16:46 16.08.2022 (обновлено: 16:47 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жилые кварталы Энергодара обстреливают со стороны Украины, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и нанесенном ущербе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов. Сегодня уже почти полтора часа ведется артиллерийский огонь по жилым районам", - написал он с своем Telegram-канале.
Рогов не исключил, что цель обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам – провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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