https://crimea.ria.ru/20220816/energodar-pod-ognem-vlasti-soobschayut-ob-artilleriyskom-obstrele-1124186674.html

Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле

Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле

Жилые кварталы Энергодара обстреливают со стороны Украины, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и нанесенном ущербе. Об этом сообщил член... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T16:46

2022-08-16T16:46

2022-08-16T16:47

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жилые кварталы Энергодара обстреливают со стороны Украины, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и нанесенном ущербе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов не исключил, что цель обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам – провокация, "направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где сейчас находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220815/ulyanov-v-zayavlenii-40-stran-po-zaes-umalchivaetsya-ob-obstrelakh-1124171748.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)