https://crimea.ria.ru/20220815/v-simferopole-vozle-trts-meganomnashli-snaryad-perimetr-otseplen-1124166292.html

В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен

В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Симферополе возле крупного ТРЦ, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T12:37

2022-08-15T12:37

2022-08-15T12:37

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Симферополе возле крупного ТРЦ, сообщает пресс-служба администрации города."Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе торгового центра "Меганом", в Симферополе", - сказано в сообщении.Сейчас территория ТРЦ оцеплена. На месте работают специалисты профильных служб.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия