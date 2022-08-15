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В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен
В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Симферополе возле крупного ТРЦ, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T12:37
2022-08-15T12:37
2022-08-15T12:37
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Симферополе возле крупного ТРЦ, сообщает пресс-служба администрации города."Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе торгового центра "Меганом", в Симферополе", - сказано в сообщении.Сейчас территория ТРЦ оцеплена. На месте работают специалисты профильных служб.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, происшествия
В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Симферополе возле крупного ТРЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Симферополе возле крупного ТРЦ, сообщает пресс-служба администрации города.
"Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе торгового центра "Меганом", в Симферополе", - сказано в сообщении.
Сейчас территория ТРЦ оцеплена. На месте работают специалисты профильных служб.