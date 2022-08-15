https://crimea.ria.ru/20220815/pod-kharkovom-unichtozheny-svyshe-sta-boevikov-iz-polshi-i-germanii-1124166705.html

Под Харьковом уничтожены свыше ста боевиков из Польши и Германии

Под Харьковом уничтожены свыше ста боевиков из Польши и Германии - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Под Харьковом уничтожены свыше ста боевиков из Польши и Германии

Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом и сотни националистов на разных направлениях в ходе проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T13:02

2022-08-15T13:02

2022-08-15T13:02

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом и сотни националистов на разных направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Он также сообщил, что в Херсонской области потери националистов составили свыше 160 человек, а в ДНР ударом артиллерии уничтожены более 70-ти процентов личного состава 66-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в ДНР ударами ВКС были уничтожены свыше 260 националистов, а в результате наступательных действий ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ."В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции", — добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220806/voennye-rf-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-inostrannogo-legiona-1124086245.html

https://crimea.ria.ru/20220815/minoborony-pokazalo-boevuyu-rabotu-iskanderov-na-ukraine--video-1124164183.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, всу (вооруженные силы украины)