https://crimea.ria.ru/20220815/novye-zhertvy-vsu-v-donetske-iz-za-obstrelov-opyat-pogibli-grazhdanskie-1124166174.html
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T12:36
2022-08-15T12:36
2022-08-15T12:36
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, во время вечернего обстрела Киевского района по улице Новороссийской, получил ранение 45-летний мужчина, повреждена гражданская инфраструктура, в частности - здание школы № 50. Район продолжает находиться под ударом вражеской артиллерии, в зоне риска микрорайоны Октябрьский, Застанционный, Админпоселок и поселок Северный.Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина >>ВСУ регулярно производят обстрелы мирных районов Донецка. 12 августа один из снарядов попал в рейсовый автобус, погибли и ранены мирные жители.
https://crimea.ria.ru/20220813/est-pogibshie-i-ranenye-vsu-byut-po-donetsku-gradami-i-raketami-nato-1124155613.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
Из-за обстрелов ВСУ в Донецке снова погибли мирные жители