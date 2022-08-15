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Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T12:36
2022-08-15T12:36
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, во время вечернего обстрела Киевского района по улице Новороссийской, получил ранение 45-летний мужчина, повреждена гражданская инфраструктура, в частности - здание школы № 50. Район продолжает находиться под ударом вражеской артиллерии, в зоне риска микрорайоны Октябрьский, Застанционный, Админпоселок и поселок Северный.Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина &gt;&gt;ВСУ регулярно производят обстрелы мирных районов Донецка. 12 августа один из снарядов попал в рейсовый автобус, погибли и ранены мирные жители.
https://crimea.ria.ru/20220813/est-pogibshie-i-ranenye-vsu-byut-po-donetsku-gradami-i-raketami-nato-1124155613.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские

Из-за обстрелов ВСУ в Донецке снова погибли мирные жители

12:36 15.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Донецка в своем доме, поврежденном в результате обстрела.
Жительница Донецка в своем доме, поврежденном в результате обстрела. - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1950 года рождения в частном доме по улице Ершова в Куйбышевском районе. В этом же доме повреждены кровля и остекление. В результате обстрела Кировского района погибла женщина 1954 года рождения по улице Ленинабадской. Во время обстрела Куйбышевского района погибла женщина 1943 года рождения по ул. Артемовской", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Кроме того, во время вечернего обстрела Киевского района по улице Новороссийской, получил ранение 45-летний мужчина, повреждена гражданская инфраструктура, в частности - здание школы № 50. Район продолжает находиться под ударом вражеской артиллерии, в зоне риска микрорайоны Октябрьский, Застанционный, Админпоселок и поселок Северный.
Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина >>
ВСУ регулярно производят обстрелы мирных районов Донецка. 12 августа один из снарядов попал в рейсовый автобус, погибли и ранены мирные жители.
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