https://crimea.ria.ru/20220815/novye-zhertvy-vsu-v-donetske-iz-za-obstrelov-opyat-pogibli-grazhdanskie-1124166174.html

Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские

Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские

Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T12:36

2022-08-15T12:36

2022-08-15T12:36

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка, в результате ударов по Кировскому и Куйбышевскому району города погибли мирные жители. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, во время вечернего обстрела Киевского района по улице Новороссийской, получил ранение 45-летний мужчина, повреждена гражданская инфраструктура, в частности - здание школы № 50. Район продолжает находиться под ударом вражеской артиллерии, в зоне риска микрорайоны Октябрьский, Застанционный, Админпоселок и поселок Северный.Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина >>ВСУ регулярно производят обстрелы мирных районов Донецка. 12 августа один из снарядов попал в рейсовый автобус, погибли и ранены мирные жители.

https://crimea.ria.ru/20220813/est-pogibshie-i-ranenye-vsu-byut-po-donetsku-gradami-i-raketami-nato-1124155613.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)