https://crimea.ria.ru/20220815/komu-opasno-est-med--dietolog-o-skrytoy-neperenosimosti-1124162667.html
Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-15T07:53
2022-08-15T07:53
2022-08-14T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Мед является сильным аллергеном и противопоказан не только явным аллергикам, но и некоторым людям со скрытой непереносимостью этого продукта. О том, как понять, когда лучше отказаться от меда рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, передает радио Sputnik.По словам Королевой, скрытая непереносимость меда заметна не сразу. В данном случае работает эффект накопления, однако в итоге можно получить серьезные проблемы со здоровьем, которые большинство людей никак не связывают с употреблением этого продукта.Задуматься стоит в тех случаях, если у человека проявляются экзема или псориаз, начинают плохо работать почки, снижаются когнитивные функции, регулярно случаются головные боли, депрессии, нарушается работа пищеварительной системы. Во всех этих случаях нужно сдать тест на скрытую непереносимость меда.Тем, у кого нет подобных реакций, мед есть можно и даже нужно, поскольку он очень полезен. Однако порции тоже не должны быть слишком большими: в день достаточно 2-3 чайных ложек. Королева также подчеркнула ,что этот сладкий продукт в умеренных количествах разрешен даже при диабете второго типа.Ранее шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что мед категорически нельзя хранить в холодильнике, поскольку так он быстро кристаллизируется.
https://crimea.ria.ru/20210816/raspoznat-poddelku-eksperty-obyasnili-kak-vybrat-pravilnyy-med-1120549813.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
Врач-диетолог Королева рассказал, кому нельзя есть мед
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Мед является сильным аллергеном и противопоказан не только явным аллергикам, но и некоторым людям со скрытой непереносимостью этого продукта. О том, как понять, когда лучше отказаться от меда рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, передает радио Sputnik.
По словам Королевой, скрытая непереносимость меда заметна не сразу. В данном случае работает эффект накопления, однако в итоге можно получить серьезные проблемы со здоровьем, которые большинство людей никак не связывают с употреблением этого продукта.
Задуматься стоит в тех случаях, если у человека проявляются экзема или псориаз, начинают плохо работать почки, снижаются когнитивные функции, регулярно случаются головные боли, депрессии, нарушается работа пищеварительной системы. Во всех этих случаях нужно сдать тест на скрытую непереносимость меда.
Тем, у кого нет подобных реакций, мед есть можно и даже нужно, поскольку он очень полезен. Однако порции тоже не должны быть слишком большими: в день достаточно 2-3 чайных ложек. Королева также подчеркнула ,что этот сладкий продукт в умеренных количествах разрешен даже при диабете второго типа.
Ранее шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что мед категорически нельзя хранить в холодильнике, поскольку так он быстро кристаллизируется.