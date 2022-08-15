https://crimea.ria.ru/20220815/chem-opasna-grechka-i-komu-ee-nelzya---endokrinolog-1124130857.html

Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог

Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог

Вкусная и полезная гречка, оказывается, может быть опасной, особенно для тех, кто страдает расстройствами ЖКТ. Об этом заявила эндокринолог Наталья Лазуренко,... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T08:12

2022-08-15T08:12

2022-08-15T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вкусная и полезная гречка, оказывается, может быть опасной, особенно для тех, кто страдает расстройствами ЖКТ. Об этом заявила эндокринолог Наталья Лазуренко, пишет "Москва 24".По ее словам, исключить из рациона гречневую кашу нужно пациентам с синдром раздраженного кишечника и тем, кто страдает дисбактериозом. В противном случае можно получить изжогу, боль, вздутие и урчание в животе.Однако в любом случае, перед готовкой, гречневую крупу нужно замочить в воде, чтобы избавить зернышки от фитиновой кислоты, способной вызывать метеоризм и неприятные ощущения в области кишечника.Ранее нутрициолог Ксения Черная назвала пять видов каш, которые стоит исключить из рациона.

https://crimea.ria.ru/20220323/Ne-slipnetsya-dietolog-razreshil-pravilnye-sladosti-na-zavtrak-1119388990.html

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совет эксперта, здоровье