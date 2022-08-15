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Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
Вкусная и полезная гречка, оказывается, может быть опасной, особенно для тех, кто страдает расстройствами ЖКТ. Об этом заявила эндокринолог Наталья Лазуренко,... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T08:12
2022-08-15T08:12
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вкусная и полезная гречка, оказывается, может быть опасной, особенно для тех, кто страдает расстройствами ЖКТ. Об этом заявила эндокринолог Наталья Лазуренко, пишет "Москва 24".По ее словам, исключить из рациона гречневую кашу нужно пациентам с синдром раздраженного кишечника и тем, кто страдает дисбактериозом. В противном случае можно получить изжогу, боль, вздутие и урчание в животе.Однако в любом случае, перед готовкой, гречневую крупу нужно замочить в воде, чтобы избавить зернышки от фитиновой кислоты, способной вызывать метеоризм и неприятные ощущения в области кишечника.Ранее нутрициолог Ксения Черная назвала пять видов каш, которые стоит исключить из рациона.
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совет эксперта, здоровье
Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог

Эндокринолог Лазуренко объяснила, кому нельзя есть гречневую кашу

08:12 15.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вкусная и полезная гречка, оказывается, может быть опасной, особенно для тех, кто страдает расстройствами ЖКТ. Об этом заявила эндокринолог Наталья Лазуренко, пишет "Москва 24".
По ее словам, исключить из рациона гречневую кашу нужно пациентам с синдром раздраженного кишечника и тем, кто страдает дисбактериозом. В противном случае можно получить изжогу, боль, вздутие и урчание в животе.
Отдельно доктор выделила гречку с молоком, сахаром и маслом. Такое блюдо лучше не есть людям, желающим сбросить лишний вес, и тем, кто страдает сахарным диабетом. Если же человек здоров и занят физическим трудом - такая каша, наоборот, будет полезна.
Однако в любом случае, перед готовкой, гречневую крупу нужно замочить в воде, чтобы избавить зернышки от фитиновой кислоты, способной вызывать метеоризм и неприятные ощущения в области кишечника.
Ранее нутрициолог Ксения Черная назвала пять видов каш, которые стоит исключить из рациона.
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