https://crimea.ria.ru/20220814/kto-bolshe-vsekh-poluchaet-v-sfere-stroitelstva--issledovanie-1124161622.html
Кто больше всех получает в сфере строительства — исследование
Кто больше всех получает в сфере строительства — исследование - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Кто больше всех получает в сфере строительства — исследование
Больше всех в сфере строительства получают агенты по недвижимости — до полумиллиона рублей. Таковы данные исследования сервиса "Работа.ру",проведенного ко Дню... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T17:46
2022-08-14T17:46
2022-08-14T17:46
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Больше всех в сфере строительства получают агенты по недвижимости — до полумиллиона рублей. Таковы данные исследования сервиса "Работа.ру",проведенного ко Дню строителя, пишут "Известия".Вслед за агентами торгующими городской недвижимостью, идут менеджеры, реализующие загородную недвижимость — их зарплаты достигают 250 тыс. рублей. На третьем месте архитекторы — в среднем 215 тысяч. Среднее зарплатное предложение для директоров по персоналу достигает 200 тыс. рублей, программистам 1С строительные компании предлагают доход в 180 тыс. рублей, электромонтерам — до 173 тыс, сварщикам — до 167 тыс. рублей. Дизайнеры, инженеры-замерщики, водители большегрузов могут получать до 150 тысяч.При этом наиболее популярны на рынке труда сварщики, монтажники, сантехники и жестянщики.Ранее Министерство науки и высшего образования РФ перечислило самые популярные профессии у российских абитуриентов. Среди лидеров информационные системы и технологии, экономика и юриспруденция.
https://crimea.ria.ru/20220804/predstaviteli-kakikh-professiy-privlekayut-rossiyan--opros-1124056518.html
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общество
Кто больше всех получает в сфере строительства — исследование
"Работа.ру" посчитала зарплаты строителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым.
Больше всех в сфере строительства получают агенты по недвижимости — до полумиллиона рублей. Таковы данные исследования сервиса "Работа.ру",проведенного ко Дню строителя, пишут "Известия"
.
Вслед за агентами торгующими городской недвижимостью, идут менеджеры, реализующие загородную недвижимость — их зарплаты достигают 250 тыс. рублей. На третьем месте архитекторы — в среднем 215 тысяч.
Среднее зарплатное предложение для директоров по персоналу достигает 200 тыс. рублей, программистам 1С строительные компании предлагают доход в 180 тыс. рублей, электромонтерам — до 173 тыс, сварщикам — до 167 тыс. рублей. Дизайнеры, инженеры-замерщики, водители большегрузов могут получать до 150 тысяч.
При этом наиболее популярны на рынке труда сварщики, монтажники, сантехники и жестянщики.
Ранее Министерство науки и высшего образования РФ перечислило самые популярные профессии у российских абитуриентов. Среди лидеров информационные системы и технологии, экономика и юриспруденция.