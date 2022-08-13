https://crimea.ria.ru/20220813/v-krymu-snova-zhara-prognoz-pogody-na-subbotu-1124151652.html

В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу

В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 13.08.2022

В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу

В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T00:01

2022-08-13T00:01

2022-08-13T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +23...25, днем +29...31.В Евпатории днем и ночью будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до 30...32 градусов, ночью будет +20...22.В Судаке также днем и ночью будет переменная облачность. Ночью будет +20...22, днем +28...30 градусов.В Феодосии ночью и днем переменная облачность. Температура воздуха ночью +20... 22, днем +28...30.Температура морской воды в Черноморском +25, в Севастополе +24, в Ялте, Алуште, Евпатории и Керченском проливе +25, в Феодосии +25, в Азовском море +26.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество