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В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу
В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 13.08.2022
В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу
В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T00:01
2022-08-13T00:01
2022-08-13T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +23...25, днем +29...31.В Евпатории днем и ночью будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до 30...32 градусов, ночью будет +20...22.В Судаке также днем и ночью будет переменная облачность. Ночью будет +20...22, днем +28...30 градусов.В Феодосии ночью и днем переменная облачность. Температура воздуха ночью +20... 22, днем +28...30.Температура морской воды в Черноморском +25, в Севастополе +24, в Ялте, Алуште, Евпатории и Керченском проливе +25, в Феодосии +25, в Азовском море +26.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу
Какой будет погода в Крыму в субботу: прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный с переходом на западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на южном и восточном побережье до +26; днем +29…34, в горах +22…27", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +23...25, днем +29...31.
В Евпатории днем и ночью будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до 30...32 градусов, ночью будет +20...22.
В Судаке также днем и ночью будет переменная облачность. Ночью будет +20...22, днем +28...30 градусов.
В Феодосии ночью и днем переменная облачность. Температура воздуха ночью +20... 22, днем +28...30.
Температура морской воды в Черноморском +25, в Севастополе +24, в Ялте, Алуште, Евпатории и Керченском проливе +25, в Феодосии +25, в Азовском море +26.