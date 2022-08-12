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Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС
Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС
В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T16:49
2022-08-12T16:49
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.Уточняется, что под наблюдением спасателей женщину с новорожденным транспортировали по канатной дороге на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.В отряде отметили, что с подобными случаями на Эльбрусе им встречаться не приходилось."Эльбрус не только забирает, но и дает", — подчеркнули спасатели.
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РИА Новости Крым
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происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС

"Эльбрус не только забирает, но и дает": на высоте 4 км в пятницу родился мальчик

16:49 12.08.2022
 
© РИА Новости . П. Владимиров / Перейти в фотобанкГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . П. Владимиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 метров) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик", — говорится в сообщении.
Уточняется, что под наблюдением спасателей женщину с новорожденным транспортировали по канатной дороге на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.
В отряде отметили, что с подобными случаями на Эльбрусе им встречаться не приходилось.
"Эльбрус не только забирает, но и дает", — подчеркнули спасатели.
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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