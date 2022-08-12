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Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС
Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС
В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T16:49
2022-08-12T16:49
2022-08-12T16:49
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.Уточняется, что под наблюдением спасателей женщину с новорожденным транспортировали по канатной дороге на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.В отряде отметили, что с подобными случаями на Эльбрусе им встречаться не приходилось."Эльбрус не только забирает, но и дает", — подчеркнули спасатели.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС
"Эльбрус не только забирает, но и дает": на высоте 4 км в пятницу родился мальчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 метров) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик", — говорится в сообщении.
Уточняется, что под наблюдением спасателей женщину с новорожденным транспортировали по канатной дороге на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.
В отряде отметили, что с подобными случаями на Эльбрусе им встречаться не приходилось.
"Эльбрус не только забирает, но и дает", — подчеркнули спасатели.