https://crimea.ria.ru/20220812/turistka-rodila-rebenka-vo-vremya-voskhozhdeniya-na-elbrus--mchs-1124150629.html

Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС

Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Туристка родила ребенка во время восхождения на Эльбрус — МЧС

В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T16:49

2022-08-12T16:49

2022-08-12T16:49

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В пятницу во время восхождения на гору Эльбрус на станции канатной дороги Гара-Баши туристка родила ребенка. Об этом сообщили в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.Уточняется, что под наблюдением спасателей женщину с новорожденным транспортировали по канатной дороге на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.В отряде отметили, что с подобными случаями на Эльбрусе им встречаться не приходилось."Эльбрус не только забирает, но и дает", — подчеркнули спасатели.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)