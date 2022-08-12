https://crimea.ria.ru/20220812/sevastopoltsa-podozrevayut-v-prizyvakh-k-ekstremizmu-i-razzhiganii-vrazhdy-1124145040.html

Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды

Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность россиянина, подозреваемого в совершении публичных призывов к экстремизму с использованием РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T11:15

2022-08-12T11:15

2022-08-12T11:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

общество

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121515913_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a9ce5c7199ae00e9d9ecc7a47e583f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность россиянина, подозреваемого в совершении публичных призывов к экстремизму с использованием интернета, а также в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Он размещал и другие материалы, направленные на выражение явного неуважения к обществу, преследуя цель оскорбления религиозных чувств верующих", - добавили в УФСБ.Возбужден ряд уголовных дел. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220720/zhitel-kryma-zaderzhan-za-prizyvy-k-nasiliyu-v-sotssetyakh---fsb-1123907354.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, общество, закон и право