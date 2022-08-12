https://crimea.ria.ru/20220812/sevastopoltsa-podozrevayut-v-prizyvakh-k-ekstremizmu-i-razzhiganii-vrazhdy-1124145040.html
Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды
Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность россиянина, подозреваемого в совершении публичных призывов к экстремизму с использованием РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T11:15
2022-08-12T11:15
2022-08-12T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность россиянина, подозреваемого в совершении публичных призывов к экстремизму с использованием интернета, а также в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Он размещал и другие материалы, направленные на выражение явного неуважения к обществу, преследуя цель оскорбления религиозных чувств верующих", - добавили в УФСБ.Возбужден ряд уголовных дел. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220720/zhitel-kryma-zaderzhan-za-prizyvy-k-nasiliyu-v-sotssetyakh---fsb-1123907354.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, общество, закон и право
Севастопольца подозревают в призывах к экстремизму и разжигании вражды
ФСБ: жителю Севастополя грозит 5 лет за призывы к экстремизму и оскорбление верующих
11:15 12.08.2022 (обновлено: 11:16 12.08.2022)