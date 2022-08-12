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Лучше Ниццы: неповторимая атмосфера элегантной роскоши в Ялте - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Лучше Ниццы: неповторимая атмосфера элегантной роскоши в Ялте
Лучше Ниццы: неповторимая атмосфера элегантной роскоши в Ялте - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Лучше Ниццы: неповторимая атмосфера элегантной роскоши в Ялте
Ялта ничем не уступает Ницце, а во многих компонентах даже превосходит, писал когда-то Антон Чехов. Прошло время, а жемчужина Крыма – город дворцов, город -... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:02
2022-08-12T11:39
экономика
крым
группа компаний "интерстрой"
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Ялта ничем не уступает Ницце, а во многих компонентах даже превосходит, писал когда-то Антон Чехов. Прошло время, а жемчужина Крыма – город дворцов, город - сказка, город-приключение, город-мечта, которыйпроникает в самое сердце того, кто хоть раз в нём побывал – становится всё краше.Совсем скоро Ялте исполнится 184 года. Ялтинцев и гостей ожидает праздник, концерт и салют. Это отличный повод познакомиться с городом и задуматься о переезде!Ялта – это роскошный курорт с богатой историей, самобытной архитектурой, целебным климатом, невероятно чистым морем и потрясающей природой! Ялта – самый зелёный город Крымского полуострова.Красота пейзажей всегда привлекала людей искусства. Здесь жили писатели, поэты, художники, композиторы и театральные деятели. Жили, творили, любили… Этот город и сегодня способен вскружить голову и влюбить в себя навсегда.Российские императоры и великие князья отдыхали на Южном берегу Крыма.Многие известные дворцы и поместья на полуострове были собственностью династии Романовых. Их летние резиденции и особняки украшают живописный Южный берег.В Ялте расположены шедевры дворцово-паркового искусства: Массандровский, Приморский, Ливадийский парки, знаменитая Боткинская тропа, множество небольших уютных скверов, тенистых аллей и череда разнообразных пляжей. Пляжи ялтинского региона – это чистое море, ухоженная береговая линия.Жить нужно только здесь – скажет каждый ялтинец.Ежегодно повышается уровень комфорта жизни горожан: развиваются и обновляются инфраструктура и дорожная сеть, внедряются передовые эко-технологии, строятся современные спортивные, образовательные и медицинские объекты. Существенное влияние на повышение имиджа Ялты оказывает строительство комфортного и качественного жилья.Апарт-комплекс "Вилла-Ливадия" архитекторы выполнили в средиземноморском стиле. Лёгкое, непринуждённое здание – продолжение пейзажа. Здесь много света и воздуха. Из окон открываются головокружительные виды на хвойный лес, горы и море. Приятным бонусом для жильцов станут панорамные виды с террасы верхних этажей, продуманная инфраструктура, удобные подъездные пути и собственный паркинг.Застройщик предусмотрел планировки с одной или несколькими комнатами, где смогут с комфортом разместиться как пары, так и семьи с детьми, и большие компании. При всей уединенности, в шаговой доступности от апарт-комплекса расположены знаменитый пляж "Дельфин" и Приморский парк с многочисленными бутиками, кафе, ресторанами и спа-центром…Застройщик ООО "СЗ "Апарт Ливадия" ИНН 9102255484 адрес: Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 12, пом.203.Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/Не меньший интерес для ценящих комфорт людей представляет жилой комплекс "ЯлтаПарк". Он расположен в шаговой доступности от Массандровского парка.В строительстве комплекса используются вентилируемые фасады. Керамогранитные плиты которых прекрасно сохраняют комфортную температуру, придают индивидуальность дизайну. Для покупателей доступен широкий выбор планировок: студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.Комплекс состоит из трёх 12-этажных домов, которые объединены прогулочными и зелеными зонами с детской и спортивной площадками. Также предусмотрен крытый паркинг.Каждая деталь во внутреннем и внешнем облике домов направлена на создание особой атмосферы уюта, индивидуальности и комфорта. "ИнтерСтрой". Узнать о наличии свободных к продаже квартир можно в расположенном в Ялте офисе, по адресу: улица Гоголя, 4, офис 1.Застройщик ООО "СЗ "АВЕРС-РУ", ИНН 9103008294, адрес: Республика Крым, город Ялта, улица Гоголя дом 4 офис 1. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/Четыре 16-этажных дома возводятся по надёжной технологии монолитно-каркасного строительства. Как и другие объекты компании, они отличаются высокой прочностью, сейсмостойкостью и теплоустойчивостью.Архитекторы сделали акцент на курортную атмосферу, окружив комплекс зоной отдыха с зелёными насаждениями, где будут с удовольствием проводить время и взрослые, и совсем маленькие жильцы. Конечно же, для авто предусмотрен просторный и безопасный крытый паркинг.ЖК "Вишнёвый сад" находится всего в 7 минутах пешей прогулки от Белой дачи Чехова. Он окружен множеством достопримечательностей и исторических мест. А добраться до любого уголка Ялты можно пешком, на автомобиле и общественным транспортом.Застройщик ООО "СЗ "Вишневый сад", ИНН 9110019716, адрес: Республика Крым, г Евпатория, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 66, пом. 5, каб. 1. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/В Ялте идёт подготовка к строительству ещё одного уникального объекта. Кроме великолепных панорамных видов и архитектурной эстетики, присущих всем без исключения проектам девелопера, будущие собственники смогут насладиться теплом живого огня. В квартирах на последних этажах предусмотрен дымоход, что позволит обыграть пространство в любом стиле и разместить самый настоящий камин, который топится дровами, источая тепло и аромат под потрескивание поленьев. Живой огонь, очаг во все времена ассоциировался с благополучием и гармонией, а его сочетание с 16-ти этажным домом и панорамными видами на море и горы – это действительно уникально и полностью соответствует имиджу группы компаний "ИнтерСтрой", которая уже 18 лет не только возводит качественные объекты в Крыму и в Севастополе, но и реализует социальные проекты, развивая инфраструктуру региона.Яркое подтверждение этому – тысячи счастливых семей, которые приобрели квартиры в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште и Ялте.Ялта – это город успеха, активного образа жизни, но при этом комфорта, прогулок, созерцания и романтики. Город, в котором приятно жить и отдыхать, здесь чувствуешь себя защищённым и счастливым. Это бескрайние морские горизонты. Горизонты вашей новой жизни. Посетите, выберите и оцените объекты группы компаний "ИнтерСтрой" в городе Ялта!Партнерский материал
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, крым, группа компаний "интерстрой", ялта
Лучше Ниццы: неповторимая атмосфера элегантной роскоши в Ялте

Время покупать недвижимость Вашей мечты

10:02 12.08.2022 (обновлено: 11:39 12.08.2022)
 
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Апарт-комплекс "Вилла-Ливадия"
Апарт-комплекс Вилла-Ливадия
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Ялта ничем не уступает Ницце, а во многих компонентах даже превосходит, писал когда-то Антон Чехов. Прошло время, а жемчужина Крыма – город дворцов, город - сказка, город-приключение, город-мечта, которыйпроникает в самое сердце того, кто хоть раз в нём побывал – становится всё краше.
Совсем скоро Ялте исполнится 184 года. Ялтинцев и гостей ожидает праздник, концерт и салют. Это отличный повод познакомиться с городом и задуматься о переезде!
Ялта – это роскошный курорт с богатой историей, самобытной архитектурой, целебным климатом, невероятно чистым морем и потрясающей природой! Ялта – самый зелёный город Крымского полуострова.
Красота пейзажей всегда привлекала людей искусства. Здесь жили писатели, поэты, художники, композиторы и театральные деятели. Жили, творили, любили… Этот город и сегодня способен вскружить голову и влюбить в себя навсегда.
Российские императоры и великие князья отдыхали на Южном берегу Крыма.
Многие известные дворцы и поместья на полуострове были собственностью династии Романовых. Их летние резиденции и особняки украшают живописный Южный берег.
В Ялте расположены шедевры дворцово-паркового искусства: Массандровский, Приморский, Ливадийский парки, знаменитая Боткинская тропа, множество небольших уютных скверов, тенистых аллей и череда разнообразных пляжей. Пляжи ялтинского региона – это чистое море, ухоженная береговая линия.
Ялта – это шум прибоя, свежий воздух, необыкновенные морские пейзажи и умиротворяющие закаты. Когда живёшь возле моря, легко думать, приятно отдыхать и чувствовать свободу, с каждым вдохом наполняясь силой для движения вперёд.
Жить нужно только здесь – скажет каждый ялтинец.
Ежегодно повышается уровень комфорта жизни горожан: развиваются и обновляются инфраструктура и дорожная сеть, внедряются передовые эко-технологии, строятся современные спортивные, образовательные и медицинские объекты. Существенное влияние на повышение имиджа Ялты оказывает строительство комфортного и качественного жилья.
Апарт-комплекс "Вилла-Ливадия" архитекторы выполнили в средиземноморском стиле. Лёгкое, непринуждённое здание – продолжение пейзажа. Здесь много света и воздуха. Из окон открываются головокружительные виды на хвойный лес, горы и море. Приятным бонусом для жильцов станут панорамные виды с террасы верхних этажей, продуманная инфраструктура, удобные подъездные пути и собственный паркинг.
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Апарт-комплекс "Вилла-Ливадия"
Апарт-комплекс Вилла-Ливадия
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
Апарт-комплекс "Вилла-Ливадия"
Застройщик предусмотрел планировки с одной или несколькими комнатами, где смогут с комфортом разместиться как пары, так и семьи с детьми, и большие компании. При всей уединенности, в шаговой доступности от апарт-комплекса расположены знаменитый пляж "Дельфин" и Приморский парк с многочисленными бутиками, кафе, ресторанами и спа-центром…
Застройщик ООО "СЗ "Апарт Ливадия" ИНН 9102255484 адрес: Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 12, пом.203.
Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/
Не меньший интерес для ценящих комфорт людей представляет жилой комплекс "ЯлтаПарк". Он расположен в шаговой доступности от Массандровского парка.
В строительстве комплекса используются вентилируемые фасады. Керамогранитные плиты которых прекрасно сохраняют комфортную температуру, придают индивидуальность дизайну. Для покупателей доступен широкий выбор планировок: студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Жилой комплекс "ЯлтаПарк"
Жилой комплекс ЯлтаПарк
1 из 2
Жилой комплекс "ЯлтаПарк"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Жилой комплекс "ЯлтаПарк"
Жилой комплекс ЯлтаПарк
2 из 2
Жилой комплекс "ЯлтаПарк"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
1 из 2
Жилой комплекс "ЯлтаПарк"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
2 из 2
Жилой комплекс "ЯлтаПарк"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
Комплекс состоит из трёх 12-этажных домов, которые объединены прогулочными и зелеными зонами с детской и спортивной площадками. Также предусмотрен крытый паркинг.
Каждая деталь во внутреннем и внешнем облике домов направлена на создание особой атмосферы уюта, индивидуальности и комфорта. "ИнтерСтрой". Узнать о наличии свободных к продаже квартир можно в расположенном в Ялте офисе, по адресу: улица Гоголя, 4, офис 1.
Застройщик ООО "СЗ "АВЕРС-РУ", ИНН 9103008294, адрес: Республика Крым, город Ялта, улица Гоголя дом 4 офис 1. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/
Жилой комплекс "Вишнёвый сад" подойдет тем, кто желает всегда быть в центре событий. Ваше комфортное пространство среди ароматов магнолий и кипарисов.
Четыре 16-этажных дома возводятся по надёжной технологии монолитно-каркасного строительства. Как и другие объекты компании, они отличаются высокой прочностью, сейсмостойкостью и теплоустойчивостью.
Архитекторы сделали акцент на курортную атмосферу, окружив комплекс зоной отдыха с зелёными насаждениями, где будут с удовольствием проводить время и взрослые, и совсем маленькие жильцы. Конечно же, для авто предусмотрен просторный и безопасный крытый паркинг.
ЖК "Вишнёвый сад" находится всего в 7 минутах пешей прогулки от Белой дачи Чехова. Он окружен множеством достопримечательностей и исторических мест. А добраться до любого уголка Ялты можно пешком, на автомобиле и общественным транспортом.
Застройщик ООО "СЗ "Вишневый сад", ИНН 9110019716, адрес: Республика Крым, г Евпатория, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 66, пом. 5, каб. 1. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Жилой комплекс "Вишневый сад"
Жилой комплекс Вишневый сад
1 из 2
Жилой комплекс "Вишневый сад"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"Жилой комплекс "Вишневый сад"
Жилой комплекс Вишневый сад
2 из 2
Жилой комплекс "Вишневый сад"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
1 из 2
Жилой комплекс "Вишневый сад"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
2 из 2
Жилой комплекс "Вишневый сад"
© Пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой"
В Ялте идёт подготовка к строительству ещё одного уникального объекта. Кроме великолепных панорамных видов и архитектурной эстетики, присущих всем без исключения проектам девелопера, будущие собственники смогут насладиться теплом живого огня. В квартирах на последних этажах предусмотрен дымоход, что позволит обыграть пространство в любом стиле и разместить самый настоящий камин, который топится дровами, источая тепло и аромат под потрескивание поленьев. Живой огонь, очаг во все времена ассоциировался с благополучием и гармонией, а его сочетание с 16-ти этажным домом и панорамными видами на море и горы – это действительно уникально и полностью соответствует имиджу группы компаний "ИнтерСтрой", которая уже 18 лет не только возводит качественные объекты в Крыму и в Севастополе, но и реализует социальные проекты, развивая инфраструктуру региона.
Яркое подтверждение этому – тысячи счастливых семей, которые приобрели квартиры в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште и Ялте.
Ялта – это город успеха, активного образа жизни, но при этом комфорта, прогулок, созерцания и романтики. Город, в котором приятно жить и отдыхать, здесь чувствуешь себя защищённым и счастливым. Это бескрайние морские горизонты. Горизонты вашей новой жизни. Посетите, выберите и оцените объекты группы компаний "ИнтерСтрой" в городе Ялта!
Партнерский материал
ЭкономикаКрымгруппа компаний "ИнтерСтрой"Ялта
 
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