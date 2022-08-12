https://crimea.ria.ru/20220812/kakie-zhd-napravleniya-vybirayut-rossiyane-v-avguste-1124140336.html
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе
В августе россияне чаще ездят на поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T07:03
2022-08-12T07:03
2022-08-12T07:03
туризм
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В августе россияне чаще ездят на поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.По данным аналитического центра, около 97% путешествий и поездок на поездах на август 2022 года запланировано по России.Кроме того, сервис приводит среднюю стоимость билета по популярным направлениям. В Санкт-Петербург она составляет 3145 рублей в одну сторону, в Анапу – 4716 рублей, в Симферополь – 6070 рублей.Среди зарубежных направлений путешественники чаще всего выбирают Минск (20,2%), Гагру (4,1%), Сухум (3,3%) и Брест (3,1%). Здесь средний чек на поездку в одну сторону составляет от 2834 до 4932 рублей.Ранее сообщалось, что компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу.
https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, российская федерация (россия, рф)
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе
Симферополь вошел в топ-3 мест, куда туристы поедут в августе поездом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В августе россияне чаще ездят на поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
По данным аналитического центра, около 97% путешествий и поездок на поездах на август 2022 года запланировано по России.
Так, около 8% поездок и путешествий запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, порядка 3,5% билетов куплено из Москвы в Анапу, и около 2,1% по направлению из столицы в Симферополь.
Кроме того, сервис приводит среднюю стоимость билета по популярным направлениям. В Санкт-Петербург она составляет 3145 рублей в одну сторону, в Анапу – 4716 рублей, в Симферополь – 6070 рублей.
Среди зарубежных направлений путешественники чаще всего выбирают Минск (20,2%), Гагру (4,1%), Сухум (3,3%) и Брест (3,1%). Здесь средний чек на поездку в одну сторону составляет от 2834 до 4932 рублей.
Ранее сообщалось
, что компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу.