Рейтинг@Mail.ru
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20220812/kakie-zhd-napravleniya-vybirayut-rossiyane-v-avguste-1124140336.html
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе
В августе россияне чаще ездят на поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T07:03
2022-08-12T07:03
туризм
общество
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076164_0:130:1281:850_1920x0_80_0_0_a516659f3ec8e0c3f4872024c6138a4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В августе россияне чаще ездят на поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.По данным аналитического центра, около 97% путешествий и поездок на поездах на август 2022 года запланировано по России.Кроме того, сервис приводит среднюю стоимость билета по популярным направлениям. В Санкт-Петербург она составляет 3145 рублей в одну сторону, в Анапу – 4716 рублей, в Симферополь – 6070 рублей.Среди зарубежных направлений путешественники чаще всего выбирают Минск (20,2%), Гагру (4,1%), Сухум (3,3%) и Брест (3,1%). Здесь средний чек на поездку в одну сторону составляет от 2834 до 4932 рублей.Ранее сообщалось, что компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу.
https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076164_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_5242257920a2197b3f2641650ca00529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, российская федерация (россия, рф)
Какие ж/д направления выбирают россияне в августе

Симферополь вошел в топ-3 мест, куда туристы поедут в августе поездом

07:03 12.08.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В августе россияне чаще ездят на поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
По данным аналитического центра, около 97% путешествий и поездок на поездах на август 2022 года запланировано по России.
Так, около 8% поездок и путешествий запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, порядка 3,5% билетов куплено из Москвы в Анапу, и около 2,1% по направлению из столицы в Симферополь.
Кроме того, сервис приводит среднюю стоимость билета по популярным направлениям. В Санкт-Петербург она составляет 3145 рублей в одну сторону, в Анапу – 4716 рублей, в Симферополь – 6070 рублей.
Среди зарубежных направлений путешественники чаще всего выбирают Минск (20,2%), Гагру (4,1%), Сухум (3,3%) и Брест (3,1%). Здесь средний чек на поездку в одну сторону составляет от 2834 до 4932 рублей.
Ранее сообщалось, что компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу.
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:35
Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
 
ТуризмОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:03Какие ж/д направления выбирают россияне в августе
03:26Зачем Банк России хочет ввести временную блокировку счетов — эксперт
00:01Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
22:52При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака
22:38Севастополь и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве
22:16Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса
22:04Главные события и комментарии дня: 11 августа
21:58Последствия ЧП в Новофедорвке: принято 155 заявлений от пострадавших
21:53Российские ученые научили искусственный интеллект помогать врачам
21:32На набережную Ялты вернулись пальмы
21:18Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области
20:58Вассалы Запада: политолог объяснил решение сейма Латвии в отношении РФ
20:36Крымские татары могут получить долгосрочный вид на жительство в Турции
20:29В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах
20:01На что жалуются крымчане в Центробанк
19:42В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
19:11Владимир Машков: "Меня отменить нельзя!"
18:43Более 300 сотрудников МЧС ликвидируют последствия взрывов в Новофедоровке
18:26Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
Лента новостейМолния