https://crimea.ria.ru/20220810/v-krym-pustyat-bolshe-vagonov-v-barkhatnyy-sezon-1124126045.html
В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон" - РИА Новости Крым, 10.08.2022
В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T15:20
2022-08-10T15:20
2022-08-10T15:20
транспорт
крым
железные дороги крыма
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании."Добавлены дополнительные вагоны в поезда крымского направления на сентябрь – декабрь 2022 года. Всего в продажу поступили более 130 тысяч мест", - говорится в сообщении.Также четыре плацкартных вагона появятся в составе №75/76 Симферополь – Омск, один – в поезде №141/142 Симферополь – Пермь, девять плацкартных и один купейный – в поезде №173/174 Москва – Евпатория, шесть плацкартных и два купейных - в составе №179/180 Петербург – Евпатория.В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда №7/8, 27/28, 91/92, 75/76, 141/142 – круглогодичные, поезда №173/174 и №179/180 – летние. Остальные железнодорожные составы продолжат курсировать по обычному графику.
https://crimea.ria.ru/20220805/poezda-perevezli-v-krym-bolee-500-tysyach-turistov-v-iyule-1124071896.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, железные дороги крыма, туризм в крыму
В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
Осенью перевозчик добавит вагоны в Крым, 130 тысяч билетов уже в продаже
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Добавлены дополнительные вагоны в поезда крымского направления на сентябрь – декабрь 2022 года. Всего в продажу поступили более 130 тысяч мест", - говорится в сообщении.
Так, поезд №7/8 Петербург – Севастополь станет длиннее на один купейный и четыре плацкартных вагона, поезд №27/28 Москва – Симферополь – на шесть купейных вагонов и один люкс, поезд №91/92 Москва – Севастополь – на один вагон СВ, один купейный и два плацкартных.
Также четыре плацкартных вагона появятся в составе №75/76 Симферополь – Омск, один – в поезде №141/142 Симферополь – Пермь, девять плацкартных и один купейный – в поезде №173/174 Москва – Евпатория, шесть плацкартных и два купейных - в составе №179/180 Петербург – Евпатория.
В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда №7/8, 27/28, 91/92, 75/76, 141/142 – круглогодичные, поезда №173/174 и №179/180 – летние. Остальные железнодорожные составы продолжат курсировать по обычному графику.