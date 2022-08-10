https://crimea.ria.ru/20220810/v-krym-pustyat-bolshe-vagonov-v-barkhatnyy-sezon-1124126045.html

В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"

В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон" - РИА Новости Крым, 10.08.2022

В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"

Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T15:20

2022-08-10T15:20

2022-08-10T15:20

транспорт

крым

железные дороги крыма

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" осенью добавит вагоны в Крым, билеты на поезда уже поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании."Добавлены дополнительные вагоны в поезда крымского направления на сентябрь – декабрь 2022 года. Всего в продажу поступили более 130 тысяч мест", - говорится в сообщении.Также четыре плацкартных вагона появятся в составе №75/76 Симферополь – Омск, один – в поезде №141/142 Симферополь – Пермь, девять плацкартных и один купейный – в поезде №173/174 Москва – Евпатория, шесть плацкартных и два купейных - в составе №179/180 Петербург – Евпатория.В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда №7/8, 27/28, 91/92, 75/76, 141/142 – круглогодичные, поезда №173/174 и №179/180 – летние. Остальные железнодорожные составы продолжат курсировать по обычному графику.

https://crimea.ria.ru/20220805/poezda-perevezli-v-krym-bolee-500-tysyach-turistov-v-iyule-1124071896.html

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транспорт, крым, железные дороги крыма, туризм в крыму