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Как поменять водительское удостоверение на российское - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Как поменять водительское удостоверение на российское
Как поменять водительское удостоверение на российское - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Как поменять водительское удостоверение на российское
ВГосавтоинспекции объяснили, как заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без сдачи экзаменов и оплаты пошлин. Такую... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T19:20
2022-08-12T19:20
мвд по республике крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. ВГосавтоинспекции объяснили, как заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без сдачи экзаменов и оплаты пошлин. Такую возможность до 1 марта 2023 года имеют граждане ЛНР и ДНР, а также жители Украины, которые приехали в Россию после 21 февраля 2022. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального МВД.Кроме того, по вопросу обмена водительских удостоверений в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство в упрощенном порядке.Чтобы получить российское водительское удостоверение, нужно обратиться в МРЭО, предоставив документы и ксерокопии:— паспорт гражданина;— медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;— иностранное национальное водительское удостоверение;— переводы на русский язык водительского удостоверения и паспорта, нотариально засвидетельствованные в соответствии с законодательством РФ о нотариате (при отсутствии дублирования иностранного текста на русском языке).Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что обусловлено вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".Обращаться по поводу замены водительского удостоверения можно по адресам:г. Симферополь, ул. Киевская, д 158;г. Севастополь, ул. Паршина, д. 29;г. Керчь, ул. Дмитрия Глухова, д 5А;г. Ялта, ул. Сеченова, д 25;г. Джанкой, ул. Толстого, 52;г. Евпатория, Раздольненское шоссе, д 19;г. Феодосия, ул. Кочмарского, д 17;г Белогорск, ул. Нижнегорская, д 51А;г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 6.Услугой замены водительских удостоверений на полуострове воспользовались уже свыше 260 граждан, в Севастополе — около 100.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, беженцы из Донбасса смогут получить вид на жительство в России, а также водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ без уплаты госпошлин.
https://crimea.ria.ru/20220525/kak-zhitelyam-khersona-i-zaporozhya-stat-grazhdanami-rossii-1123342111.html
https://crimea.ria.ru/20220716/pensii-posobiya-i-zarplaty-vse-o-sotsvyplatakh-v-zaporozhskoy-oblasti-1123861854.html
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РИА Новости Крым
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96
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мвд по республике крым, общество
Как поменять водительское удостоверение на российское

МВД разъяснило, как поменять водительское удостоверение на российское

19:20 12.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота МРЭО ГИБДД УВД по Новгородской области
Работа МРЭО ГИБДД УВД по Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. ВГосавтоинспекции объяснили, как заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без сдачи экзаменов и оплаты пошлин. Такую возможность до 1 марта 2023 года имеют граждане ЛНР и ДНР, а также жители Украины, которые приехали в Россию после 21 февраля 2022. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"В указанные категории лиц включены граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие в Российскую Федерацию с территорий ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года и имеющие здесь разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, по вопросу обмена водительских удостоверений в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство в упрощенном порядке.
Чтобы получить российское водительское удостоверение, нужно обратиться в МРЭО, предоставив документы и ксерокопии:
— паспорт гражданина;
— медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;
— иностранное национальное водительское удостоверение;
— переводы на русский язык водительского удостоверения и паспорта, нотариально засвидетельствованные в соответствии с законодательством РФ о нотариате (при отсутствии дублирования иностранного текста на русском языке).
В ведомстве подчеркнули, что за обмен водительского удостоверения в упрощенном порядке оплата государственной пошлины не предусмотрена.
Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что обусловлено вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:42
Как жителям Херсона и Запорожья стать гражданами России
Обращаться по поводу замены водительского удостоверения можно по адресам:
г. Симферополь, ул. Киевская, д 158;
г. Севастополь, ул. Паршина, д. 29;
г. Керчь, ул. Дмитрия Глухова, д 5А;
г. Ялта, ул. Сеченова, д 25;
г. Джанкой, ул. Толстого, 52;
г. Евпатория, Раздольненское шоссе, д 19;
г. Феодосия, ул. Кочмарского, д 17;
г Белогорск, ул. Нижнегорская, д 51А;
г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 6.
Услугой замены водительских удостоверений на полуострове воспользовались уже свыше 260 граждан, в Севастополе — около 100.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, беженцы из Донбасса смогут получить вид на жительство в России, а также водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ без уплаты госпошлин.
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19:20Как поменять водительское удостоверение на российское
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