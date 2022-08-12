https://crimea.ria.ru/20220812/kak-pomenyat-voditelskoe-udostoverenie-na-rossiyskoe-1124146243.html

Как поменять водительское удостоверение на российское

Как поменять водительское удостоверение на российское - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Как поменять водительское удостоверение на российское

ВГосавтоинспекции объяснили, как заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без сдачи экзаменов и оплаты пошлин. Такую... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T19:20

2022-08-12T19:20

2022-08-12T19:20

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. ВГосавтоинспекции объяснили, как заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без сдачи экзаменов и оплаты пошлин. Такую возможность до 1 марта 2023 года имеют граждане ЛНР и ДНР, а также жители Украины, которые приехали в Россию после 21 февраля 2022. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального МВД.Кроме того, по вопросу обмена водительских удостоверений в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство в упрощенном порядке.Чтобы получить российское водительское удостоверение, нужно обратиться в МРЭО, предоставив документы и ксерокопии:— паспорт гражданина;— медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;— иностранное национальное водительское удостоверение;— переводы на русский язык водительского удостоверения и паспорта, нотариально засвидетельствованные в соответствии с законодательством РФ о нотариате (при отсутствии дублирования иностранного текста на русском языке).Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что обусловлено вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".Обращаться по поводу замены водительского удостоверения можно по адресам:г. Симферополь, ул. Киевская, д 158;г. Севастополь, ул. Паршина, д. 29;г. Керчь, ул. Дмитрия Глухова, д 5А;г. Ялта, ул. Сеченова, д 25;г. Джанкой, ул. Толстого, 52;г. Евпатория, Раздольненское шоссе, д 19;г. Феодосия, ул. Кочмарского, д 17;г Белогорск, ул. Нижнегорская, д 51А;г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 6.Услугой замены водительских удостоверений на полуострове воспользовались уже свыше 260 граждан, в Севастополе — около 100.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, беженцы из Донбасса смогут получить вид на жительство в России, а также водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ без уплаты госпошлин.

https://crimea.ria.ru/20220525/kak-zhitelyam-khersona-i-zaporozhya-stat-grazhdanami-rossii-1123342111.html

https://crimea.ria.ru/20220716/pensii-posobiya-i-zarplaty-vse-o-sotsvyplatakh-v-zaporozhskoy-oblasti-1123861854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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