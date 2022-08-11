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В МИД усомнились в искренности тезисов Запада о продуктовой безопасности
В МИД усомнились в искренности тезисов Запада о продуктовой безопасности - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В МИД усомнились в искренности тезисов Запада о продуктовой безопасности
Суда с предназначенным для нуждающихся стран зерном идут в западные порты, что ставит под сомнение искренность озвучиваемых Западом тезисов об угрозе... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T12:13
2022-08-11T12:13
2022-08-11T12:13
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Суда с предназначенным для нуждающихся стран зерном идут в западные порты, что ставит под сомнение искренность озвучиваемых Западом тезисов об угрозе продовольственной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.По его словам, с начала августа украинские порты покинули 12 судов с 375 тысячами тонн сельскохозяйственной продукции. При этом часть груза составляет кормовая кукуруза, а не пшеница."Обратили внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг покинувшего одесский порт 1 августа сухогруза Razoniс с грузом зерна для ливанского Триполи. Как выяснилось, на его борту находилась не необходимая ливанцам пшеница, а кукуруза, при чем кормовая. От кукурузы в Триполи, по имеющейся информации, отказались, а груз ждет новых покупателей", - сообщил Нечаев и подчеркнул, что на сегодняшний день большинство сухогрузов движется по направлению западных портов.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
https://crimea.ria.ru/20220807/sukhogruz-razoni-s-ukrainskim-zernom-izmenil-kurs-1124094016.html
https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
В МИД усомнились в искренности тезисов Запада о продуктовой безопасности
МИД усомнился в искренности тезисов Запада об угрозе продовольственной безопасности в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Суда с предназначенным для нуждающихся стран зерном идут в западные порты, что ставит под сомнение искренность озвучиваемых Западом тезисов об угрозе продовольственной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
По его словам, с начала августа украинские порты покинули 12 судов с 375 тысячами тонн сельскохозяйственной продукции. При этом часть груза составляет кормовая кукуруза, а не пшеница.
"Обратили внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг покинувшего одесский порт 1 августа сухогруза Razoniс с грузом зерна для ливанского Триполи. Как выяснилось, на его борту находилась не необходимая ливанцам пшеница, а кукуруза, при чем кормовая. От кукурузы в Триполи, по имеющейся информации, отказались, а груз ждет новых покупателей", - сообщил Нечаев и подчеркнул, что на сегодняшний день большинство сухогрузов движется по направлению западных портов.
"К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки и Южной Азии, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность", – резюмировал он.
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.