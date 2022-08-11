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Севастополь и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220811/sevastopol-i-melitopol-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1124143096.html
Севастополь и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве
Севастополь и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Севастополь и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время своего рабочего визита в Запорожскую область подписал соглашение о сотрудничестве между правительством... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T22:38
2022-08-11T22:38
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
севастополь
евгений балицкий
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время своего рабочего визита в Запорожскую область подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя и военно-гражданской администрацией Мелитополя и Мелитопольского района. Об этом написал глава ВГА региона Евгений Балицкий."Это соглашение поможет ориентированно решать вопросы, которые перед нами стоят, делать жизнь жителей Запорожской области более комфортной. Благодарю коллег, что нашли возможность посетить наш регион с целью оказания помощи в ремонте и восстановлении социальных и коммунальных объектов", - написал он.В свою очередь Развожаев отметил, что на освобожденных территориях работают представители правительства Севастополя, помогая наладить мирную жизнь и восстановить инфраструктуру."Обсудили вопросы подготовки к зиме. Мы привезли сегодня в Мелитополь коммунальную технику, которая сейчас здесь необходима. Два многофункциональных трактора для уборки улиц с разным навесным оборудованием, насос для очистки септиков, вышку, чтобы городское хозяйство могло работать с уличным освещением", - указал губернатор Севастополя.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220720/glava-vga-melitopolskogo-rayona-o-pokushenii-pomoschi-ot-kryma-i-turistakh-1123906737.html
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запорожская область, севастополь, евгений балицкий, михаил развожаев
Севастополь и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве

Новая техника и соглашение о сотрудничестве: итоги визита Развожаева в Мелитополь

22:38 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь. Арка освободителей
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время своего рабочего визита в Запорожскую область подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя и военно-гражданской администрацией Мелитополя и Мелитопольского района. Об этом написал глава ВГА региона Евгений Балицкий.
"Это соглашение поможет ориентированно решать вопросы, которые перед нами стоят, делать жизнь жителей Запорожской области более комфортной. Благодарю коллег, что нашли возможность посетить наш регион с целью оказания помощи в ремонте и восстановлении социальных и коммунальных объектов", - написал он.
В свою очередь Развожаев отметил, что на освобожденных территориях работают представители правительства Севастополя, помогая наладить мирную жизнь и восстановить инфраструктуру.
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"Обсудили вопросы подготовки к зиме. Мы привезли сегодня в Мелитополь коммунальную технику, которая сейчас здесь необходима. Два многофункциональных трактора для уборки улиц с разным навесным оборудованием, насос для очистки септиков, вышку, чтобы городское хозяйство могло работать с уличным освещением", - указал губернатор Севастополя.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьСевастопольЕвгений БалицкийМихаил Развожаев
 
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