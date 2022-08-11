https://crimea.ria.ru/20220811/rost-prodolzhaetsya-svodka-po-covid-v-krymu-i-sevastopolyu-1124131900.html

Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю

Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 115 положительных на РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T10:14

2022-08-11T10:14

2022-08-11T10:15

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севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 115 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 645 человек. Выздоровели за сутки 135 человек, за весь период – 179 000", - говорится в сообщении.В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID >>В Севастополе выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19.Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 86 329 человек, выздоровели 83 210.Накануне в Крыму зарегистрировали 201 заболевшего, в Севастополе зафиксирован 21 новый случай.

https://crimea.ria.ru/20220810/minzdrav-zayavil-o-nestabilnoy-epidsituatsii-po-covid-19-v-krymu-1124127174.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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