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Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю
Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю
На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 115 положительных на РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T10:14
2022-08-11T10:14
2022-08-11T10:15
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 115 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 645 человек. Выздоровели за сутки 135 человек, за весь период – 179 000", - говорится в сообщении.В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID >>В Севастополе выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19.Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 86 329 человек, выздоровели 83 210.Накануне в Крыму зарегистрировали 201 заболевшего, в Севастополе зафиксирован 21 новый случай.
https://crimea.ria.ru/20220810/minzdrav-zayavil-o-nestabilnoy-epidsituatsii-po-covid-19-v-krymu-1124127174.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе зарегистрировано 276 заболевших COVID-19
10:14 11.08.2022 (обновлено: 10:15 11.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 115 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 645 человек. Выздоровели за сутки 135 человек, за весь период – 179 000", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 7 человек. Выписаны 19 пациентов. На данный момент в больницах находятся 87 пациентов, из них 73 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.
Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 86 329 человек, выздоровели 83 210.
Накануне в Крыму зарегистрировали 201 заболевшего, в Севастополе зафиксирован 21 новый случай.