https://crimea.ria.ru/20220811/kupit-bilety-na-avtobusy-teper-mozhno-v-bankomatakh-i-terminalakh-1124138125.html

Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах

Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах

Клиенты РНКБ теперь могут приобретать билеты на рейсовые автобусы в любую точку Крыма и Севастополя в банкоматах и терминалах самообслуживания банка. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T15:14

2022-08-11T15:14

2022-08-11T15:14

транспорт

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ теперь могут приобретать билеты на рейсовые автобусы в любую точку Крыма и Севастополя в банкоматах и терминалах самообслуживания банка. В перспективе планируется продажа билетов на автобусные поездки по всей России. Билеты можно оплатить безналичным способом с помощью зарплатных, пенсионных и дебетовых карт банка.На сегодняшний день покупка билетов доступна во всех устройствах, размещенных на автостанциях ГУП РК "Крымавтотранс".С помощью сервиса в устройствах самообслуживания клиент РНКБ может самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место и оплатить покупку картой РНКБ. При этом цена билета будет такой же, как в кассе автостанции."На сегодняшний день в Крыму ежедневно приобретают билеты на автобусные междугородние рейсы 13,5 тысяч человек, - говорит врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Наш совместный проект расширяет возможности пассажиров по приобретению билетов, в частности, минимизирует необходимость стоять в очередях, в режиме самообслуживания приобретать проездные документы на рейсовые автобусы. Позволяет пассажирам просматривать онлайн расписание движения автобусов. Покупка билета в терминале возможна только безналичным способом".Заместитель председателя правления Николай Билан рассказал, что сервис по покупке билетов в банкоматах и терминалах самообслуживания, который банк реализует совместно с минтрансом Крыма и "Крымавтотрансом", предназначен для удобства и экономии времени клиентов."В ближайшее время сервис появится также в мобильном приложении РНКБ24/7. Банк вместе с республиканскими властями поэтапно реализует проект "Цифровая среда", направленный на развитие цифровизации в регионе и расширение возможностей использования банковских карт",- подчеркнул Николай Билан.Напомним, в устройствах самообслуживания банка клиенты могут также оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь, совершать переводы на банковские карты и пр.

https://crimea.ria.ru/20220522/v-krym-iz-moskvy-na-avtobuse-novyy-vzglyad-i-more-vpechatleniy-1123278411.html

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транспорт, крым, общество