https://crimea.ria.ru/20220811/kupit-bilety-na-avtobusy-teper-mozhno-v-bankomatakh-i-terminalakh-1124138125.html
Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах
Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах
Клиенты РНКБ теперь могут приобретать билеты на рейсовые автобусы в любую точку Крыма и Севастополя в банкоматах и терминалах самообслуживания банка. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T15:14
2022-08-11T15:14
2022-08-11T15:14
транспорт
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ теперь могут приобретать билеты на рейсовые автобусы в любую точку Крыма и Севастополя в банкоматах и терминалах самообслуживания банка. В перспективе планируется продажа билетов на автобусные поездки по всей России. Билеты можно оплатить безналичным способом с помощью зарплатных, пенсионных и дебетовых карт банка.На сегодняшний день покупка билетов доступна во всех устройствах, размещенных на автостанциях ГУП РК "Крымавтотранс".С помощью сервиса в устройствах самообслуживания клиент РНКБ может самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место и оплатить покупку картой РНКБ. При этом цена билета будет такой же, как в кассе автостанции."На сегодняшний день в Крыму ежедневно приобретают билеты на автобусные междугородние рейсы 13,5 тысяч человек, - говорит врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Наш совместный проект расширяет возможности пассажиров по приобретению билетов, в частности, минимизирует необходимость стоять в очередях, в режиме самообслуживания приобретать проездные документы на рейсовые автобусы. Позволяет пассажирам просматривать онлайн расписание движения автобусов. Покупка билета в терминале возможна только безналичным способом".Заместитель председателя правления Николай Билан рассказал, что сервис по покупке билетов в банкоматах и терминалах самообслуживания, который банк реализует совместно с минтрансом Крыма и "Крымавтотрансом", предназначен для удобства и экономии времени клиентов."В ближайшее время сервис появится также в мобильном приложении РНКБ24/7. Банк вместе с республиканскими властями поэтапно реализует проект "Цифровая среда", направленный на развитие цифровизации в регионе и расширение возможностей использования банковских карт",- подчеркнул Николай Билан.Напомним, в устройствах самообслуживания банка клиенты могут также оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь, совершать переводы на банковские карты и пр.
https://crimea.ria.ru/20220522/v-krym-iz-moskvy-na-avtobuse-novyy-vzglyad-i-more-vpechatleniy-1123278411.html
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ теперь могут приобретать билеты на рейсовые автобусы в любую точку Крыма и Севастополя в банкоматах и терминалах самообслуживания банка.
В перспективе планируется продажа билетов на автобусные поездки по всей России. Билеты можно оплатить безналичным способом с помощью зарплатных, пенсионных и дебетовых карт банка.
На сегодняшний день покупка билетов доступна во всех устройствах, размещенных на автостанциях ГУП РК "Крымавтотранс".
По словам помощника главы Крыма Станислава Грецкого, банк уже установил 36 таких устройств на 19 автостанциях на территории Крыма, в краткосрочной перспективе будет оборудовано большинство автостанций "Крымавтотранса". В будущем билеты можно будет приобрести во всех устройствах самообслуживания банка, в том числе с помощью карт других банков.
С помощью сервиса в устройствах самообслуживания клиент РНКБ может самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место и оплатить покупку картой РНКБ. При этом цена билета будет такой же, как в кассе автостанции.
"На сегодняшний день в Крыму ежедневно приобретают билеты на автобусные междугородние рейсы 13,5 тысяч человек, - говорит врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Наш совместный проект расширяет возможности пассажиров по приобретению билетов, в частности, минимизирует необходимость стоять в очередях, в режиме самообслуживания приобретать проездные документы на рейсовые автобусы. Позволяет пассажирам просматривать онлайн расписание движения автобусов. Покупка билета в терминале возможна только безналичным способом".
Заместитель председателя правления Николай Билан рассказал, что сервис по покупке билетов в банкоматах и терминалах самообслуживания, который банк реализует совместно с минтрансом Крыма и "Крымавтотрансом", предназначен для удобства и экономии времени клиентов.
"В ближайшее время сервис появится также в мобильном приложении РНКБ24/7. Банк вместе с республиканскими властями поэтапно реализует проект "Цифровая среда", направленный на развитие цифровизации в регионе и расширение возможностей использования банковских карт",- подчеркнул Николай Билан.
Напомним, в устройствах самообслуживания банка клиенты могут также оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь, совершать переводы на банковские карты и пр.