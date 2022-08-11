https://crimea.ria.ru/20220811/Kakoy-segodnya-prazdnik-11-avgusta_-1118602733.html

Какой сегодня праздник: 11 августа

Какой сегодня праздник: 11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Какой сегодня праздник: 11 августа

В этот день в Японии отмечают молодой и красивый праздник – День гор. В этот же день была основана Троице-Сергиева Лавра и открыт аэропорт Шереметьево, впервые... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В этот день в Японии отмечают молодой и красивый праздник – День гор. В этот же день была основана Троице-Сергиева Лавра и открыт аэропорт Шереметьево, впервые в истории прозвучал сигнал SOS и появился на экранах фильм "Семнадцать мгновений весны". А еще 11 августа родились "отец гимнастики" Фридрих Ян, рекордсменка-фридайвер Одри Местре, советский психотерапевт Анатолий Кашпировский и знаменитый "Тор" Крис Хемсворт.Что празднуют в миреВ Армении 11 августа традиционно отмечают Навасард – День национальной идентичности. В 2009 году этот праздник стал государственным, а отмечают его с древних времен: согласно древним летописям 11 августа 2492 года до Рождества Христова прародитель армян, родоначальник царской династии Айк Наапет разбил войско ассирийцев и заложил основу будущего армянского государства.Республика Чад 11 августа отмечает День независимости. Праздник зародился в 1960 году, когда Чад обрел независимость от Франции, чьей колонией был на протяжении почти полувека.В Японии с недавних времен 11 августа отмечают День гор. Это один из самых молодых праздников Страны восходящего солнца, его начали праздновать по инициативе туристических и природоохранных организаций. По задумке авторов праздника, этот день должен "ближе знакомить людей с горами".В русском православном мире 11 августа отмечают день рождения святителя Николая Чудотворца. Несмотря на то, что святой родился в 258 году, а празднование его рождения было традицией уже в XIII веке, в современной России праздник возобновили относительно недавно, в 2004 году.Знаменательные событияВ 480 году до н.э. – по некоторым данным, в сентябре, но другие источники указывают на август – состоялась знаменитая битва при Фермопилах, когда против персидской армии, насчитывавшей около 200 тысяч воинов вышли 5-7 тысяч греков. Три дня они успешно отражали атаки персов, но из-за предательства местного жителя армии Ксеркса удалось окружить и уничтожить греческие силы.В 1337 году преподобный Сергий Радонежский поселился на холме Маковец, в 70 километрах к северо-востоку от Москвы. Позже к нему пришли другие отшельники и поселение превратилось в монастырь. Сегодня на этом месте стоит Троице-Сергиева Лавра.В 1804 году Франц II, последний император Священной Римской империи, провозгласил создание Австрийской империи, а себя – первым австрийским императором. Сделано это было в противовес Наполеону Бонапарту, который чуть раньше провозгласил империю во Франции.В 1909 году американский пароход "Арапаоэ" лег в дрейф по пути из Нью-Йорка в Джексонвилль и впервые в мировой истории подал со своего борта сигнал SOS (три точки, три тире, три точки). Сигнал был принят на острове Хаттерас в Северной Каролине и передан судоходной компании.В 1959 году в Москве по указанию Никиты Хрущева на базе Центрального аэродрома Военно-воздушных сил Советской армии был открыт международный аэропорт Шереметьево. В этот день предприятие обслужило первый гражданский лайнер "Ту-104", который прибыл из Ленинграда.В 1973 году Центральное телевидение начало показывать художественный телефильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", снятый по одноименной повести Юлиана Семенова.Кто родилсяВ 1778 году родился немецкий педагог и политик Фридрих Людвиг Ян. На протяжении своей жизни основал несколько спортивных сообществ, где преподавал гимнастику. Благодаря ему в этой спортивной дисциплине стали использоваться такие снаряды как брусья, бревно, конь и гимнастические кольца. Считается отцом современной гимнастики.В 1795 году родился известный российский врач Иван Спасский. Был профессором Петербургской медико-хирургической академии. В профессиональной среде известен как автор первого отечественного руководства по судебной медицине для юристов, но в историю вошел как семейный врач Пушкиных, оставивший заметки о последних днях жизни поэта Александра Пушкина.В 1858 году родился голландский врач Христиан Экман. Именно он, исследуя распространенную тогда болезнь бери-бери (нехватка тиамина, сегодня известна как авитаминоз B1), выяснил, что причина заболевания – неправильный рацион. Это привело мир к открытию витаминов, а Эйкмана – к Нобелевской премии по физиологии и медицине.В 1885 году родилась русская поэтесса и переводчица София Парнок. Публиковалась в журнале "Северные записки" под псевдонимом Андрей Полянин: ее переводы с французского и критические заметки под мужской личиной были высоко оценены современниками. Близкая подруга Марины Цветаевой. Последние годы перед революцией жила в Крыму, затем вернулась в Москву.В 1932 году родился испанский сценарист, драматург и кинорежиссер Фернандо Аррабаль. Автор более 100 пьес, 14 романов, снял семь полнометражных кинофильмов, но прославился как автор знаменитого "Письма генералу Франко" – книги о жизни испанского диктатора.В 1947 году родился американский режиссер и сценарист Стюарт Гордон. Мастер жанров ужаса и научной фантастики. Среди его известных картин – "Реаниматор", "Урод в замке", "Засада", "Извне", "Похитители тел", "Дантист".В 1974 году родилась Одри Местре – известный французский фридайвер. Ей принадлежит несколько национальных и мировых рекордов по погружениям, последним из них стало погружение на глубину 130 метров за 1 минуту 57 секунд. Погибла при попытке установить абсолютный рекорд погружения на 171 метр из-за неисправного оборудования.В 1983 году родился австралийский актер Крис Хемсворт. Мировую славу приобрел, сыграв роль Тора в кинематографической вселенной Marvel, известен также по фильмам "Гонка", "Хижина в лесу", "Люди в черном: Интернэшнл", "В сердце моря", "Белоснежка и охотник".Также в этот день родились советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, соучредитель компании Apple Стив Возняк, американская актриса и продюсер Виола Дэвис, российский актер Оскар Кучера, режиссер-аниматор Владимир Пономарев.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости