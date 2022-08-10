https://crimea.ria.ru/20220810/vs-rf-unichtozhili-tri-samoleta-vozdushnykh-sil-ukrainy--svodka-mo-1124122979.html

ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО

ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО - РИА Новости Крым, 10.08.2022

ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО

Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: Су-25 над Новохристофоровкой, РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T12:37

2022-08-10T12:37

2022-08-10T12:37

министерство обороны рф

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: Су-25 над Новохристофоровкой, МиГ-29 над Троицко-Сафоново и Су-27 в районе Новоселья. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также, по его данным, в рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода РСЗО "Град", два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в под Кирово, Северском и Верхнекаменским. Ударами ВКС России в Красногоровке уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до тридцами военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники.Российским летчикам, ракетчикам и артиллеристам удалось поразить пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе Андреевки Херсонской области, полка нацгвардии "Хортица" в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования "Айдар" в Новоселовке ДНР и 56-й мотопехотной бригады в Николаеве. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах Николаевки, Федоровки, Выемки ДРН и Кушугума Запорожской области.Кроме того, российскими средствами ПВО уничтожены еще девять украинских беспилотников, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две "Точки-У", а в районах Новой Каховки, Любимовки и Червоного Маякя Херсонской области – семь снарядов РСЗО HIMARS. Также, в районе Веселого Кута Николаевской области перехвачены четыре снаряда РСЗО "Смерч".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220810/perevozili-diversantov-na-khersonschine-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124121405.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине