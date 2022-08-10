https://crimea.ria.ru/20220810/kakuyu-summu-rossiyane-gotovy-potratit-na-otpusk---opros-1124114925.html
Какую сумму россияне готовы потратить на отпуск - опрос
Какую сумму россияне готовы потратить на отпуск - опрос - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Какую сумму россияне готовы потратить на отпуск - опрос
Половина российских туристов рассчитывают потратить за отпуск не больше 30 тыс. рублей, если речь идет об отечественных курортах, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T07:38
2022-08-10T07:38
2022-08-10T07:38
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Половина российских туристов рассчитывают потратить за отпуск не больше 30 тыс. рублей, если речь идет об отечественных курортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Туту.ру, специалисты которого провели опрос среди 4,2 тыс. россиян.Названы самые бюджетные города России для семейного отдыха в сентябре >>При этом на заграничный отдых граждане РФ готовы тратить больше: 35% опрошенных назвали сумму в 50 тыс. рублей, 29% - до 100 тыс., 155 - 150 тысяч рублей, 7% готовы потратить на отпуск за рубежом 200 тыс, а 14% могут превысить и этот лимит.Ранее специалисты фонда "Общественное мнение" выяснили, около трети российских туристов привлекает Крым. По данным опроса, хотя бы раз в жизни на полуострове, равно как в Москве и в Санкт-Петербурге, был каждый пятый житель России.
https://crimea.ria.ru/20220802/dikiy-zapad-video-sovety-avtoturistam-ot-evpatorii-do-chernomorskogo-1124022376.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, российская федерация (россия, рф)
Какую сумму россияне готовы потратить на отпуск - опрос
Половина туристов рассчитывают потратить за отпуск не больше 30 тыс. рублей