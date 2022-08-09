https://crimea.ria.ru/20220809/skonchalsya-byvshiy-glava-belorusskoy-ssr-nikolay-slyunkov-1124116890.html

Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков

Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков

Бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T19:39

2022-08-09T19:39

2022-08-09T19:43

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белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси."На 94-м году жизни перестало биться сердце пламенного патриота, Героя Социалистического Труда, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии (1983-1987 гг.), секретаря ЦК КПСС (1987-1990 гг.) Слюнькова Николая Никитовича", – говорится на сайте партии. Николай Слюньков родился в Гомельской области. Закончил Минский автомеханический техникум и Белорусский институт механизации сельского хозяйства. В 1960-1970 годы возглавлял Минский завод тракторных запчастей, руководил Минским тракторным заводом, занимал должность первого секретаря Минского горкома Компартии Белоруссии.В 1983-1987 годы – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1987 по 1990 годы – секретарь ЦК КПСС.Заслуги Николая Слюнькова отмечены государственными наградами: Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, Государственная премия СССР.В июне на 77-м году жизни скончался бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

https://crimea.ria.ru/20220619/skonchalsya-byvshiy-gossekretar-rfsfr-gennadiy-burbulis-1123587336.html

https://crimea.ria.ru/20220801/umer-byvshiy-komandir-alfy-polkovnik-golovatov-1124026153.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, белоруссия