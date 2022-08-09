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Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков
Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков
Бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T19:39
2022-08-09T19:39
2022-08-09T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси."На 94-м году жизни перестало биться сердце пламенного патриота, Героя Социалистического Труда, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии (1983-1987 гг.), секретаря ЦК КПСС (1987-1990 гг.) Слюнькова Николая Никитовича", – говорится на сайте партии. Николай Слюньков родился в Гомельской области. Закончил Минский автомеханический техникум и Белорусский институт механизации сельского хозяйства. В 1960-1970 годы возглавлял Минский завод тракторных запчастей, руководил Минским тракторным заводом, занимал должность первого секретаря Минского горкома Компартии Белоруссии.В 1983-1987 годы – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1987 по 1990 годы – секретарь ЦК КПСС.Заслуги Николая Слюнькова отмечены государственными наградами: Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, Государственная премия СССР.В июне на 77-м году жизни скончался бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
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утраты, белоруссия
Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков
Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни
19:39 09.08.2022 (обновлено: 19:43 09.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Коммунистической партии Беларуси.
"На 94-м году жизни перестало биться сердце пламенного патриота, Героя Социалистического Труда, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии (1983-1987 гг.), секретаря ЦК КПСС (1987-1990 гг.) Слюнькова Николая Никитовича", – говорится на сайте партии.
Николай Слюньков родился в Гомельской области. Закончил Минский автомеханический техникум и Белорусский институт механизации сельского хозяйства. В 1960-1970 годы возглавлял Минский завод тракторных запчастей, руководил Минским тракторным заводом, занимал должность первого секретаря Минского горкома Компартии Белоруссии.
В 1983-1987 годы – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1987 по 1990 годы – секретарь ЦК КПСС.
Заслуги Николая Слюнькова отмечены государственными наградами: Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, Государственная премия СССР.
В июне на 77-м году жизни скончался бывший госсекретарь РСФСР
Геннадий Бурбулис.