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Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T09:57
2022-08-09T09:57
2022-08-09T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.Инцидент произошел во вторник в 07:48 в районе поселка Никита. На место происшествия в считанные минуты прибыли службы экстренного реагирования."Загорание произошло в моторном отсеке во время движения. Уже через пять минут после прибытия огонь был локализован на площади 7 кв.м. Без пострадавших", - уточнили в МЧС.В причинах происшествия разбираются эксперты.
https://crimea.ria.ru/20220808/ekspert-obyasnil-rost-chisla-dtp-na-dorogakh-kryma-1124100543.html
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происшествия, крым, ялта
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
На трассе Симферополь-Ялта на ходу загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет
09:57 09.08.2022 (обновлено: 09:59 09.08.2022)