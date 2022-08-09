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Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта
Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T09:57
2022-08-09T09:59
ситуация на дорогах крыма
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.Инцидент произошел во вторник в 07:48 в районе поселка Никита. На место происшествия в считанные минуты прибыли службы экстренного реагирования."Загорание произошло в моторном отсеке во время движения. Уже через пять минут после прибытия огонь был локализован на площади 7 кв.м. Без пострадавших", - уточнили в МЧС.В причинах происшествия разбираются эксперты.
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происшествия, крым, ялта
Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта

На трассе Симферополь-Ялта на ходу загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет

09:57 09.08.2022 (обновлено: 09:59 09.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЯлтинская трасса
Ялтинская трасса - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Инцидент произошел во вторник в 07:48 в районе поселка Никита. На место происшествия в считанные минуты прибыли службы экстренного реагирования.
"Загорание произошло в моторном отсеке во время движения. Уже через пять минут после прибытия огонь был локализован на площади 7 кв.м. Без пострадавших", - уточнили в МЧС.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
Машина ГИБДД на трассе в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияКрымЯлта
 
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