https://crimea.ria.ru/20220809/avtobus-zagorelsya-na-khodu-na-trasse-simferopol--yalta-1124107070.html

Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта

Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Автобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – Ялта

Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T09:57

2022-08-09T09:57

2022-08-09T09:59

ситуация на дорогах крыма

происшествия

крым

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110773/83/1107738319_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_3a95351397fbbcd4d2fc1d19da466e44.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус загорелся на трассе Симферополь-Ялта, обошлось без пострадавших. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.Инцидент произошел во вторник в 07:48 в районе поселка Никита. На место происшествия в считанные минуты прибыли службы экстренного реагирования."Загорание произошло в моторном отсеке во время движения. Уже через пять минут после прибытия огонь был локализован на площади 7 кв.м. Без пострадавших", - уточнили в МЧС.В причинах происшествия разбираются эксперты.

https://crimea.ria.ru/20220808/ekspert-obyasnil-rost-chisla-dtp-na-dorogakh-kryma-1124100543.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, ялта