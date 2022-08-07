https://crimea.ria.ru/20220807/voennye-rf-unichtozhili-200-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-1124091510.html

Военные РФ уничтожили 200 украинских военных в ДНР

Военные РФ уничтожили 200 украинских военных в ДНР - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Военные РФ уничтожили 200 украинских военных в ДНР

Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации украинских военных в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 130 бойцов и восемь... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T13:22

2022-08-07T13:22

2022-08-07T13:22

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации украинских военных в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 130 бойцов и восемь единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой Народной Республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники", - сказал он на брифинге в воскресенье.Кроме того, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск ДНР уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и четыре единицы автомобильной техники, добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220807/vks-rossii-unichtozhili-bolee-100-natsionalistov-v-kharkove-1124091372.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков