https://crimea.ria.ru/20220807/vks-rossii-unichtozhili-bolee-100-natsionalistov-v-kharkove-1124091372.html

ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове

ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове - РИА Новости Крым, 07.08.2022

ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинской нацгвардии в Харькове, уничтожено более 100 националистов, сообщил... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T13:15

2022-08-07T13:15

2022-08-07T13:15

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинской нацгвардии в Харькове, уничтожено более 100 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов", – сказал он на брифинге в воскресенье.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220807/rossiyskie-voennye-pokazali-zakhvachennoe-u-vsu-inostrannoe-vooruzhenie-1124089880.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости