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ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове
ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове - РИА Новости Крым, 07.08.2022
ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове
Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинской нацгвардии в Харькове, уничтожено более 100 националистов, сообщил... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T13:15
2022-08-07T13:15
2022-08-07T13:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинской нацгвардии в Харькове, уничтожено более 100 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов", – сказал он на брифинге в воскресенье.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220807/rossiyskie-voennye-pokazali-zakhvachennoe-u-vsu-inostrannoe-vooruzhenie-1124089880.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости
ВКС России уничтожили более 100 националистов в Харькове
ВКС РФ уничтожили более 100 националистов в Харькове на территории ТЭЦ и Карповского сада
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинской нацгвардии в Харькове, уничтожено более 100 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов", – сказал он на брифинге в воскресенье.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.