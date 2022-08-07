Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс
Глава Минтранса Ливана Хамия сообщил, что сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинским зерном, который первым прибыл в Стамбул 2 августа, изменил маршрут. Об этом со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия пишет РИА Новости.
Razoni вышел из порта Одессы 1 августа. Он перевозит 26 тонн кукурузы. В Ливан сухогруз должен был прибыть утром 7 августа.
Предполагается, что экипаж судна ждет указаний о новом пункте назначения, уточнил министр.
"Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения", — сказал он.
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.