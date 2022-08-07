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Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс
Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс
Сухогруз Razoni с украинским зерном, который первым прибыл в Стамбул 2 августа, изменил маршрут. Об этом со ссылкой на министра общественных работ и транспорта... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T18:19
2022-08-07T18:19
в мире
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинским зерном, который первым прибыл в Стамбул 2 августа, изменил маршрут. Об этом со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия пишет РИА Новости.Razoni вышел из порта Одессы 1 августа. Он перевозит 26 тонн кукурузы. В Ливан сухогруз должен был прибыть утром 7 августа.Предполагается, что экипаж судна ждет указаний о новом пункте назначения, уточнил министр.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
https://crimea.ria.ru/20220807/iz-portov-ukrainy-vyshli-chetyre-sukhogruza-1124088851.html
https://crimea.ria.ru/20220805/sukhogruzy-s-kukuruzoy-pokinuli-chernomorskiy-port-i-vzyali-kurs-na-angliyu-1124070688.html
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РИА Новости Крым
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в мире, экономика, украина
Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс

Глава Минтранса Ливана Хамия сообщил, что сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс

18:19 07.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинским зерном, который первым прибыл в Стамбул 2 августа, изменил маршрут. Об этом со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия пишет РИА Новости.
Razoni вышел из порта Одессы 1 августа. Он перевозит 26 тонн кукурузы. В Ливан сухогруз должен был прибыть утром 7 августа.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
09:02
Из портов Украины вышли четыре сухогруза
Предполагается, что экипаж судна ждет указаний о новом пункте назначения, уточнил министр.
"Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения", — сказал он.
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 09:05
Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию
Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
 
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