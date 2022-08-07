https://crimea.ria.ru/20220807/sukhogruz-razoni-s-ukrainskim-zernom-izmenil-kurs-1124094016.html

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс

Сухогруз Razoni с украинским зерном, который первым прибыл в Стамбул 2 августа, изменил маршрут. Об этом со ссылкой на министра общественных работ и транспорта... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T18:19

2022-08-07T18:19

2022-08-07T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинским зерном, который первым прибыл в Стамбул 2 августа, изменил маршрут. Об этом со ссылкой на министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия пишет РИА Новости.Razoni вышел из порта Одессы 1 августа. Он перевозит 26 тонн кукурузы. В Ливан сухогруз должен был прибыть утром 7 августа.Предполагается, что экипаж судна ждет указаний о новом пункте назначения, уточнил министр.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.

https://crimea.ria.ru/20220807/iz-portov-ukrainy-vyshli-chetyre-sukhogruza-1124088851.html

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в мире, экономика, украина