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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
В Стамбул прибыл первый сухогруз с украинским зерном. Об этом со ссылкой на Минобороны Турции пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T21:56
2022-08-02T21:56
2022-08-02T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Стамбул прибыл первый сухогруз с украинским зерном. Об этом со ссылкой на Минобороны Турции пишет РИА Новости.В Минобороны РФ ранее сообщили, что первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. По состоянию на полдень вторника он уже успешно прошел "морской зерновой "коридор.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html
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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
Минобороны Турции: сухогруз с украинской кукурузой прибыл в порт Стамбула
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Стамбул прибыл первый сухогруз с украинским зерном. Об этом со ссылкой на Минобороны Турции пишет РИА Новости.
"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", — заявило военное ведомство.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. По состоянию на полдень вторника он уже успешно прошел "морской зерновой "коридор.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.