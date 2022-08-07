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Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах
Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах
Несовершеннолетний житель Брянской области приговорен к трем годам лишения свободы условно за рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах,... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T17:21
2022-08-07T17:21
брянская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Брянской области приговорен к трем годам лишения свободы условно за рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.По данным ведомства, подросток, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие адреса электронных почт экстренных служб более 30 писем, содержащих заведомо ложные сведения о готовящихся террористических актах на объектах социальной инфраструктуры на территории страны. Проверка показала, что информация являлась недостоверной, а действия злоумышленника совершены для дестабилизации деятельности органов государственной власти.Приговор суда вступил в законную силу.
https://crimea.ria.ru/20220311/v-rf-i-belorussii-zaderzhali-podrostkov-slavshikh-pisma-o-minirovanii-1122642030.html
https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html
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брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право
Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах

В Брянской области несовершеннолетний получил 3 года условно за ложные сведения о терактах

17:21 07.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Брянской области приговорен к трем годам лишения свободы условно за рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, подросток, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие адреса электронных почт экстренных служб более 30 писем, содержащих заведомо ложные сведения о готовящихся террористических актах на объектах социальной инфраструктуры на территории страны. Проверка показала, что информация являлась недостоверной, а действия злоумышленника совершены для дестабилизации деятельности органов государственной власти.
В РФ и Белоруссии задержали восемь распространителей ложных сообщений с угрозами взрыва
11 марта, 14:46
В РФ и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
"Решением Клетнянского районного суда Брянской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.
Приговор суда вступил в законную силу.
Патруль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 16:07
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
 
Брянская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Закон и право
 
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