https://crimea.ria.ru/20220807/bryanskogo-podrostka-osudili-za-lozhnye-soobscheniya-o-teraktakh-1124092904.html

Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах

Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Брянского подростка осудили за ложные сообщения о терактах

Несовершеннолетний житель Брянской области приговорен к трем годам лишения свободы условно за рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах,... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T17:21

2022-08-07T17:21

2022-08-07T17:21

брянская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний житель Брянской области приговорен к трем годам лишения свободы условно за рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.По данным ведомства, подросток, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие адреса электронных почт экстренных служб более 30 писем, содержащих заведомо ложные сведения о готовящихся террористических актах на объектах социальной инфраструктуры на территории страны. Проверка показала, что информация являлась недостоверной, а действия злоумышленника совершены для дестабилизации деятельности органов государственной власти.Приговор суда вступил в законную силу.

https://crimea.ria.ru/20220311/v-rf-i-belorussii-zaderzhali-podrostkov-slavshikh-pisma-o-minirovanii-1122642030.html

https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право