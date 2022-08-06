https://crimea.ria.ru/20220806/voennye-rf-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-inostrannogo-legiona-1124086245.html

Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"

Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T14:29

2022-08-06T14:29

2022-08-06T14:29

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Белогорка под Херсоном российская авиация и артиллерия поразила временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате уничтожено свыше 400 националистов.Также в результате точечных прицельных ударов возле населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 националистов, еще около 150 получили ранения. оЗа сутки российскими военными поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донбассе, а также склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива более 50-ти тысяч в районе Запорожья.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине