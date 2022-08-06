https://crimea.ria.ru/20220806/voennye-rf-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-inostrannogo-legiona-1124086245.html
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T14:29
2022-08-06T14:29
2022-08-06T14:29
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/19/1121237823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9a91f5f6a88c439f3404be2e10fb06ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Белогорка под Херсоном российская авиация и артиллерия поразила временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате уничтожено свыше 400 националистов.Также в результате точечных прицельных ударов возле населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 националистов, еще около 150 получили ранения. оЗа сутки российскими военными поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донбассе, а также склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива более 50-ти тысяч в районе Запорожья.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/19/1121237823_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_866948ecfeb792e08ae92ad17bb9b9b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"
ВКС уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Белогорка под Херсоном российская авиация и артиллерия поразила временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате уничтожено свыше 400 националистов.
Также в результате точечных прицельных ударов возле населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 националистов, еще около 150 получили ранения. о
За сутки российскими военными поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донбассе, а также склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива более 50-ти тысяч в районе Запорожья.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.