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Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T14:29
2022-08-06T14:29
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Белогорка под Херсоном российская авиация и артиллерия поразила временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате уничтожено свыше 400 националистов.Также в результате точечных прицельных ударов возле населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 националистов, еще около 150 получили ранения. оЗа сутки российскими военными поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донбассе, а также склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива более 50-ти тысяч в районе Запорожья.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"

ВКС уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

14:29 06.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области свыше 80 иностранных наемников, а в Херсонской — около полутысячи украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Белогорка под Херсоном российская авиация и артиллерия поразила временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате уничтожено свыше 400 националистов.
Также в результате точечных прицельных ударов возле населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 националистов, еще около 150 получили ранения. о
За сутки российскими военными поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донбассе, а также склад горючего ВСУ с запасами дизтоплива более 50-ти тысяч в районе Запорожья.
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Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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