https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html

Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами

Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами

Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T19:56

2022-08-06T19:56

2022-08-06T19:56

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со ссылкой на иммунолога-аллерголога Владимира Болибока сообщает "Вечерняя Москва".В период созревания фруктов и овощей врачи фиксируют увеличение числа обращений с жалобами на расстройство ЖКТ. Это, по словам специалиста, связано с тем, что в жару продукты портятся быстрее, да и люди сами пренебрегают тщательной обработкой продуктов.Вторым способом проникновения бактерий в организм является пренебрежение личной гигиеной."Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций", — добавил врач.Поэтому важно соблюдать меры безопасности и тщательно подходить к выбору и употреблению продуктов, говорит врач. Ну а если инфекция уже попала в организм и вы чувствуете недомогание, то как можно быстрее примите сорбенты и пейте много воды. А при ухудшении состояния - обратитесь к врачу.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье