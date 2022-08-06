https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T19:56
2022-08-06T19:56
2022-08-06T19:56
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/37/1118503773_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76e764601b5e1f487883e3eec5b7f7d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со ссылкой на иммунолога-аллерголога Владимира Болибока сообщает "Вечерняя Москва".В период созревания фруктов и овощей врачи фиксируют увеличение числа обращений с жалобами на расстройство ЖКТ. Это, по словам специалиста, связано с тем, что в жару продукты портятся быстрее, да и люди сами пренебрегают тщательной обработкой продуктов.Вторым способом проникновения бактерий в организм является пренебрежение личной гигиеной."Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций", — добавил врач.Поэтому важно соблюдать меры безопасности и тщательно подходить к выбору и употреблению продуктов, говорит врач. Ну а если инфекция уже попала в организм и вы чувствуете недомогание, то как можно быстрее примите сорбенты и пейте много воды. А при ухудшении состояния - обратитесь к врачу.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/37/1118503773_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e582662defaf0d930a85121f5281dd00.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
Иммунолог Болибок: вместе с фруктами в организм могут попасть сальмонелла и дизентерия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со ссылкой на иммунолога-аллерголога Владимира Болибока сообщает "Вечерняя Москва".
В период созревания фруктов и овощей врачи фиксируют увеличение числа обращений с жалобами на расстройство ЖКТ. Это, по словам специалиста, связано с тем, что в жару продукты портятся быстрее, да и люди сами пренебрегают тщательной обработкой продуктов.
"Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства", — рассказал Болибок.
Вторым способом проникновения бактерий в организм является пренебрежение личной гигиеной.
"Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций", — добавил врач.
Поэтому важно соблюдать меры безопасности и тщательно подходить к выбору и употреблению продуктов, говорит врач. Ну а если инфекция уже попала в организм и вы чувствуете недомогание, то как можно быстрее примите сорбенты и пейте много воды. А при ухудшении состояния - обратитесь к врачу.