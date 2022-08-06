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Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T19:56
2022-08-06T19:56
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со ссылкой на иммунолога-аллерголога Владимира Болибока сообщает "Вечерняя Москва".В период созревания фруктов и овощей врачи фиксируют увеличение числа обращений с жалобами на расстройство ЖКТ. Это, по словам специалиста, связано с тем, что в жару продукты портятся быстрее, да и люди сами пренебрегают тщательной обработкой продуктов.Вторым способом проникновения бактерий в организм является пренебрежение личной гигиеной."Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций", — добавил врач.Поэтому важно соблюдать меры безопасности и тщательно подходить к выбору и употреблению продуктов, говорит врач. Ну а если инфекция уже попала в организм и вы чувствуете недомогание, то как можно быстрее примите сорбенты и пейте много воды. А при ухудшении состояния - обратитесь к врачу.
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здоровье
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами

Иммунолог Болибок: вместе с фруктами в организм могут попасть сальмонелла и дизентерия

19:56 06.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСезонные овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Вместе с фруктами в организм человека могут попасть различные инфекции, в том числе сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка. Об этом со ссылкой на иммунолога-аллерголога Владимира Болибока сообщает "Вечерняя Москва".
В период созревания фруктов и овощей врачи фиксируют увеличение числа обращений с жалобами на расстройство ЖКТ. Это, по словам специалиста, связано с тем, что в жару продукты портятся быстрее, да и люди сами пренебрегают тщательной обработкой продуктов.
"Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства", — рассказал Болибок.
Вторым способом проникновения бактерий в организм является пренебрежение личной гигиеной.
"Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций", — добавил врач.
Поэтому важно соблюдать меры безопасности и тщательно подходить к выбору и употреблению продуктов, говорит врач. Ну а если инфекция уже попала в организм и вы чувствуете недомогание, то как можно быстрее примите сорбенты и пейте много воды. А при ухудшении состояния - обратитесь к врачу.
 
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20:21Главные события и комментарии дня: 6 августа
19:56Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
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