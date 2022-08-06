https://crimea.ria.ru/20220806/chp-v-kalmykii-osuzhdennye-napali-na-rabotnikov-kolonii-strogogo-rezhima-1124087396.html

ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима

ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима - РИА Новости Крым, 06.08.2022

ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима

Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападения осужденных на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T17:12

2022-08-06T17:12

2022-08-06T17:12

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападения осужденных на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.Инцидент произошел 5 августа около 22: 20 минут на территории отряда строгих условий отбывания. По версии следствия, двое осужденных, замыслив убийство, заранее подготовили самодельные заточку и арматуру с топорищем и совершили нападение.После этого осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, этими же колюще-режущими предметами ранили еще шестерых сотрудников исправительного учреждения. У них травмы различной степени тяжести.Оба нападающих – 2000-го и 1994 годов рождения - задержаны. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение ряда преступлений, в том числе убийство.Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.Отмечается, что в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия