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ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима
ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима - РИА Новости Крым, 06.08.2022
ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима
Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападения осужденных на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T17:12
2022-08-06T17:12
2022-08-06T17:12
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападения осужденных на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.Инцидент произошел 5 августа около 22: 20 минут на территории отряда строгих условий отбывания. По версии следствия, двое осужденных, замыслив убийство, заранее подготовили самодельные заточку и арматуру с топорищем и совершили нападение.После этого осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, этими же колюще-режущими предметами ранили еще шестерых сотрудников исправительного учреждения. У них травмы различной степени тяжести.Оба нападающих – 2000-го и 1994 годов рождения - задержаны. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение ряда преступлений, в том числе убийство.Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.Отмечается, что в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия
ЧП в Калмыкии: осужденные напали на работников колонии строгого режима
В Калмыкии осужденные напали на сотрудников колонии, один погиб и семеро ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и семеро пострадали в результате нападения осужденных на сотрудников исправительной колонии №2 в Калмыкии. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.
Инцидент произошел 5 августа около 22: 20 минут на территории отряда строгих условий отбывания. По версии следствия, двое осужденных, замыслив убийство, заранее подготовили самодельные заточку и арматуру с топорищем и совершили нападение.
"В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия, второй впоследствии госпитализирован в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи и находится в тяжелом состоянии", - рассказали в ведомстве.
После этого осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, этими же колюще-режущими предметами ранили еще шестерых сотрудников исправительного учреждения. У них травмы различной степени тяжести.
Оба нападающих – 2000-го и 1994 годов рождения - задержаны. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет за совершение ряда преступлений, в том числе убийство.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Отмечается, что в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.