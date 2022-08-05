https://crimea.ria.ru/20220805/zelenskomu-ukazali-ego-mesto-senator-o-doklade-amnesty-international-1124077004.html
Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International
Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International
Докладом международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Киевом законов ведения войны Запад указал Владимиру Зеленскому, что он может РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T14:46
2022-08-05T14:46
2022-08-05T14:46
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Докладом международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Киевом законов ведения войны Запад указал Владимиру Зеленскому, что он может в один момент сделать из украинского президента медиа-изгоя, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По словам сенатора, Запад четко обозначил, что сам будет решать, когда Зеленский может оказаться "токсичным активом"."Судя по всему, "соломку" уже "стелят", – считает политик.По мнению Косачева, доклад не вызовет никакого перелома в освещении на Западе событий на Украине или в сознании западных политиков.Накануне Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.Доклад вызвал резкую негативную реакцию в Киеве. По мнению президента Зеленского, своими действиями организация пытается "амнистировать" Россию.
https://crimea.ria.ru/20220519/zelenskogo-navernyaka-likvidiruyut--mnenie-politologa-1123281082.html
https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), в мире
Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International
Сенатор Косачев о докладе Amnesty International: Зеленскому показали, кто тут хозяин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Докладом международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Киевом законов ведения войны Запад указал Владимиру Зеленскому, что он может в один момент сделать из украинского президента медиа-изгоя, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Лично президенту Украины показали, во-первых, кто тут хозяин. В один миг его могут сделать из искусственно растиражированного медиа-героя в тотального медиа-изгоя. Во-вторых, ему, что называется, на пальцах объяснили, что огромные средства и ресурсы, вложенные в Украину Западом, должны давать заметную отдачу. И если ее нет, то выход из конфликта должен происходить на условиях "инвестора", а не самого конфликтующего Киева", – написал Косачев в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, Запад четко обозначил, что сам будет решать, когда Зеленский может оказаться "токсичным активом".
"Судя по всему, "соломку" уже "стелят", – считает политик.
По мнению Косачева, доклад не вызовет никакого перелома в освещении на Западе событий на Украине или в сознании западных политиков.
Накануне Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.
Доклад вызвал резкую негативную реакцию в Киеве. По мнению президента Зеленского, своими действиями организация пытается "амнистировать" Россию.