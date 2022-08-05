https://crimea.ria.ru/20220805/zelenskomu-ukazali-ego-mesto-senator-o-doklade-amnesty-international-1124077004.html

Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International

Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Зеленскому указали его место: сенатор о докладе Amnesty International

Докладом международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Киевом законов ведения войны Запад указал Владимиру Зеленскому, что он может РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T14:46

2022-08-05T14:46

2022-08-05T14:46

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Докладом международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Киевом законов ведения войны Запад указал Владимиру Зеленскому, что он может в один момент сделать из украинского президента медиа-изгоя, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По словам сенатора, Запад четко обозначил, что сам будет решать, когда Зеленский может оказаться "токсичным активом"."Судя по всему, "соломку" уже "стелят", – считает политик.По мнению Косачева, доклад не вызовет никакого перелома в освещении на Западе событий на Украине или в сознании западных политиков.Накануне Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.Доклад вызвал резкую негативную реакцию в Киеве. По мнению президента Зеленского, своими действиями организация пытается "амнистировать" Россию.

https://crimea.ria.ru/20220519/zelenskogo-navernyaka-likvidiruyut--mnenie-politologa-1123281082.html

https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html

украина

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украина, владимир зеленский (президент украины), в мире