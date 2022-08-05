https://crimea.ria.ru/20220805/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlili-v-bryanskoy-oblasti-1124077719.html

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T15:37

2022-08-05T15:37

2022-08-05T15:37

брянская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения.Таким образом, режим продлен до 22 августа.Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.Так, 30 июня под артиллерийский огонь попало село Ломаковка, в результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. В четверг 4 августа поселок Климово обстреляли из "Точки-У". Боеприпас был сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты.Курская область под обстрелом >>

https://crimea.ria.ru/20220720/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-razrusheniya-1123909880.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)