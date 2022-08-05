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Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T15:37
2022-08-05T15:37
брянская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения.Таким образом, режим продлен до 22 августа.Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.Так, 30 июня под артиллерийский огонь попало село Ломаковка, в результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. В четверг 4 августа поселок Климово обстреляли из "Точки-У". Боеприпас был сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты.Курская область под обстрелом &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220720/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-razrusheniya-1123909880.html
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брянская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области

Власти Брянской области продлили действие желтого уровня террористической опасности

15:37 05.08.2022
 
© РИА Новости КрымВысокий уровень террористической атаки
Высокий уровень террористической атаки - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области власти продлили желтый уровень террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Такие меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой терактов и организацией мер для их предотвращения.
"Решением председателя антитеррористической комиссии области и губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 7 августа 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.
Таким образом, режим продлен до 22 августа.
Жителей региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.
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Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На территориях областей действует желтый уровень террористической опасности.
Так, 30 июня под артиллерийский огонь попало село Ломаковка, в результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. В четверг 4 августа поселок Климово обстреляли из "Точки-У". Боеприпас был сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты.
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