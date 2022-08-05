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В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму по-прежнему погода будет определяться влиянием циклона. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, днем град. РИА Новости Крым, 05.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму по-прежнему погода будет определяться влиянием циклона. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, днем град. В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +28…30. В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем ожидаются дожди с грозой. Температура ночью +20…22. Днем воздух прогреется до +27…29. В Евпатории теплее, ожидается +28…30. Температура воды в Керченском проливе и Азовском море +26. Температура воды в Ялте, Алуште и Севастополе прогрелась до +25. В Феодосии до +23, а в Евпатории +24. В Черноморском температура воды составляет +23.
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу

Кратковременные ливни с градом ожидаются в Крыму в пятницу

00:01 05.08.2022
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму по-прежнему погода будет определяться влиянием циклона. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, днем град.
"Ветер северо- западный 8-13 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +17…22; днем +27…32, в горах +20…25", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +28…30.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем ожидаются дожди с грозой. Температура ночью +20…22. Днем воздух прогреется до +27…29.
В Евпатории теплее, ожидается +28…30.
Температура воды в Керченском проливе и Азовском море +26. Температура воды в Ялте, Алуште и Севастополе прогрелась до +25. В Феодосии до +23, а в Евпатории +24. В Черноморском температура воды составляет +23.
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