https://crimea.ria.ru/20220805/v-krymu-mestami-livni-s-gradom-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1124068238.html

В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу

В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму по-прежнему погода будет определяться влиянием циклона. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, днем град. РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T00:01

2022-08-05T00:01

2022-08-05T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму по-прежнему погода будет определяться влиянием циклона. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, днем град. В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +28…30. В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем ожидаются дожди с грозой. Температура ночью +20…22. Днем воздух прогреется до +27…29. В Евпатории теплее, ожидается +28…30. Температура воды в Керченском проливе и Азовском море +26. Температура воды в Ялте, Алуште и Севастополе прогрелась до +25. В Феодосии до +23, а в Евпатории +24. В Черноморском температура воды составляет +23.

https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html

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крымская погода, крым, общество