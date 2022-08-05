https://crimea.ria.ru/20220805/uchenye-nazvali-skrytyy-faktor-riska-posedeniya-i-oblyseniya-1124068522.html
Ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения
Ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения
Повышенный уровень холестерина в крови – один из главных факторов, провоцирующих поседение и облысение. Об этом сообщает медицинский портал Mirror со ссылкой на РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T08:51
2022-08-05T08:51
2022-08-05T08:51
здоровье
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Повышенный уровень холестерина в крови – один из главных факторов, провоцирующих поседение и облысение. Об этом сообщает медицинский портал Mirror со ссылкой на данные исследования ученых Университета Джона Хопкинса.Исходя из результатов эксперимента, проведенного на мышах, ученые предупреждают, что большое количество холестерина может вызвать как выпадение, так и поседение волос.Известно, что холестерин играет важную роль в обмене веществ и работе нервной системы, однако в избыточном количестве он нарушает правильную работу органов, поясняют ученые.Чтобы избежать проблемы, эксперты рекомендуют сократить употребление жирной и жареной пищи и молочной продукции, а также мороженого и мучного.Уточняется, что на повышение концентрации холестерина в организме влияет также курение и злоупотребление алкоголя, а также неактивный образ жизни, стресс и нарушение сна.Ранее ученые назвали пряность, употребление которой способствует снижению уровня холестерина.
https://crimea.ria.ru/20220802/pochemu-pivo-mozhet-byt-opasnym-dlya-muzhchin--ekspert-1124041314.html
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здоровье, наука и технологии
Ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения
Mirror: ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым
. Повышенный уровень холестерина в крови – один из главных факторов, провоцирующих поседение и облысение. Об этом сообщает медицинский портал Mirror
со ссылкой на данные исследования ученых Университета Джона Хопкинса.
Исходя из результатов эксперимента, проведенного на мышах, ученые предупреждают, что большое количество холестерина может вызвать как выпадение, так и поседение волос.
"Наши результаты показывают, что западная диета вызывает выпадение волос и поседение у мышей. И мы считаем, что аналогичный процесс происходит у мужчин, которые лысеют или седеют, когда придерживаются диеты с высоким содержанием жиров и холестерина", – отмечают исследователи.
Известно, что холестерин играет важную роль в обмене веществ и работе нервной системы, однако в избыточном количестве он нарушает правильную работу органов, поясняют ученые.
Чтобы избежать проблемы, эксперты рекомендуют сократить употребление жирной и жареной пищи и молочной продукции, а также мороженого и мучного.
Уточняется, что на повышение концентрации холестерина в организме влияет также курение и злоупотребление алкоголя, а также неактивный образ жизни, стресс и нарушение сна.
Ранее ученые назвали пряность, употребление которой способствует снижению уровня холестерина.