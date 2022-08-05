https://crimea.ria.ru/20220805/storonnik-pravogo-sektora-gotovil-terakt-v-karachaevo-cherkessii-1124071525.html
Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии
Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии
Теракт предотвращен в Карачаево-Черкесии, местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* намеревался взорвать прокуратуру и военкомат. Об этом сообщает ФСБ РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T10:05
2022-08-05T10:05
2022-08-05T10:06
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Теракт предотвращен в Карачаево-Черкесии, местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* намеревался взорвать прокуратуру и военкомат. Об этом сообщает ФСБ России.После осуществления взрывов неонацист по указанию кураторов должен был уехать на Украину, считают в ФСБ.Дома и в оборудованном тайнике у мужчины силовики обнаружили две самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, а также экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата и переписку с участниками "Правого сектора"*.Задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и участия в экстремистской организации.*Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкессии, задержан сторонник "Правого сектора"*
10:05 05.08.2022 (обновлено: 10:06 05.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Теракт предотвращен в Карачаево-Черкесии, местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* намеревался взорвать прокуратуру и военкомат. Об этом сообщает ФСБ России.
"В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор"*(запрещена в России)", - говорится в сообщении.
После осуществления взрывов неонацист по указанию кураторов должен был уехать на Украину, считают в ФСБ.
Дома и в оборудованном тайнике у мужчины силовики обнаружили две самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, а также экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата и переписку с участниками "Правого сектора"*.
Задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и участия в экстремистской организации.
*Террористическая организация, запрещена в России