https://crimea.ria.ru/20220805/storonnik-pravogo-sektora-gotovil-terakt-v-karachaevo-cherkessii-1124071525.html

Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии

Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии

Теракт предотвращен в Карачаево-Черкесии, местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* намеревался взорвать прокуратуру и военкомат. Об этом сообщает ФСБ РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T10:05

2022-08-05T10:05

2022-08-05T10:06

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Теракт предотвращен в Карачаево-Черкесии, местный неонацист под патронажем "Правого сектора"* намеревался взорвать прокуратуру и военкомат. Об этом сообщает ФСБ России.После осуществления взрывов неонацист по указанию кураторов должен был уехать на Украину, считают в ФСБ.Дома и в оборудованном тайнике у мужчины силовики обнаружили две самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, а также экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата и переписку с участниками "Правого сектора"*.Задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и участия в экстремистской организации.*Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия