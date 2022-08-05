https://crimea.ria.ru/20220805/na-poslednie-dengi-i-nervy-pokupaem-shkolnuyu-formu-1124067025.html

На последние деньги и нервы: покупаем школьную форму

На последние деньги и нервы: покупаем школьную форму - РИА Новости Крым, 05.08.2022

На последние деньги и нервы: покупаем школьную форму

В школьной форме ребенок проводит большую часть дня и родителей ежегодно призывают подходить к ее выбору с большой ответственностью, уделяя внимание комфорту... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T07:01

2022-08-05T07:01

2022-08-05T07:01

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В школьной форме ребенок проводит большую часть дня и родителей ежегодно призывают подходить к ее выбору с большой ответственностью, уделяя внимание комфорту одежды и качеству материалов. Однако основным параметром для многих россиян остается цена.Стоимость и разнообразие школьной формы для детей и подростков изучили корреспонденты РИА Новости Крым.Что учестьВыбирая форму, нужно учесть массу факторов: состав и размер одежды (что напрямую влияет на стоимость), требования школы, вкусы самого ребенка, время года (неплохо бы иметь запасной комплект).Так, комплект на миниатюрного подростка обойдется дешевле, чем на высокого, широкоплечего мальчика или уже обладающую женственными формами девочку. При этом никто не гарантирует, что чадо не вырастет из одежки уже к концу учебного года.Если закупать одежду с ребенком, шансы на покупку подходящего по размеру комплекта увеличиваются, если без – уменьшаются, но тогда родитель сбережет нервы, а возможно и деньги. В любом случае, избежать драмы не получится.Где купитьШкольная ярмарка в СимферополеВ этом году ярмарка стоит на набережной Салгира, недалеко от музыкального училища имени Чайковского. Часы работы нельзя назвать на 100% комфортными для работающих родителей – с 6 до 16, но за месяц вполне можно выкроить время."Мы каждый год приезжаем, школьная одежда дешевле, чем у нас в городе", – поделилась жительница Бахчисарая. Ее дочка пойдет в четвертый класс.По словам мамы из Симферополя, цены на ярмарке выше, чем в магазинах ТЦ "Меганом", но и выбор больше."Повеселее здесь, выбор больше. Модные юбки, хочешь в складку, хочешь в клетку, с ремешками, карманами. В "Меганоме" дешевле, но нет такого разнообразия именно школьной формы", – поделилась женщина.Однако выбор остальной одежды для девочек разнообразным не кажется. Рядами висят однотипные блузы и брюки.По мнению одного из продавцов, девочкам нужно все нарядное, а шить нарядное сложно. Другое дело мальчики, кажется, что здесь качество важнее модного фасона, поэтому самые простые футболки смотрятся выигрышнее.Если поискать, то стоимость майки под рубашку/блузку – 250 рублей, классические футболки и поло – 750 рублей, спортивные брюки на подростка 500-900 рублей, сарафан/юбка 950-1700 рублей, галстуки по 300 рублей.Все вещи висят на вешалках. Некоторые еще сырые после ливня, дешевле их не продают. Вот мужчина торгует рубашками – есть остатки с прошлого года польского производства за 500 рублей, 900-1000 на средний возраст, 1600 на подростка. Продавец готов подобрать рубашку и для мамы – есть все размеры.В среднем стоимость рубашек 1200-2500 рублей, брюк 1800-2200. На девочку можно купить спортивный костюм за 1250-1500. Классический выйдет дороже – от 4000 и до 7000 рублей, что на мальчика, что на девочку, в составе может быть до 80% шерсти.Одежда в основном турецкого и российского производителя, натуральные ткани в составе комбинируются с полиэстером и лайкрой. Есть этикетки и ценники, прописаны составы, где-то оборудованы примерочные. На вопрос о чеках большинство отвечает не уверенно: кто-то обещает что-то придумать, кто-то показывает бумажный лист, на котором можно прописать товар и поставить печать. Особо находчивые предлагают "заказать чек под вас, если для отчетности".Сложнее с обувью – здесь только на мальчиков. Классические туфли из натуральной кожи шьют в Китае и России. От 1800 до 2500 рублей в зависимости от размера.Самая яркая палатка — с рюкзаками, здесь их продают от 1200 до 5000 рублей. Самые дорогие – каркасные, с эргономичными спинками. По словам продавца, такие как правило берут для малышей.Торговый центрПопулярные магазины с одеждой для детей собраны в симферопольских ТЦ "Меганом" и "Центрум". У некоторых есть сайты, и мы решили ознакомиться с ассортиментом онлайн.На сайте одного магазина уже готовы подборки "трендовых образов для учебы" для мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. В ассортименте пиджаки, водолазки, брюки и юбки, платья, блузки и рубашки, жилеты и поло.При этом, в наличии в интернет-магазине три варианта поло для мальчиков и три варианта сарафанов для девочек, остальное либо распродано, либо ожидается.Больше вариантов в ценовой категории от 500 до 999 рублей и от 1000 до 1499 рублей. Так, стоимость рубашки для девочек от 999 рублей, брюк от 1199, платья/сарафана от 1499 рублей. Брюки для мальчиков от 1499, рубашки и жилеты от 999, футболки-поло от 349 по акции.Интернет-магазиныПо запросу "школьная форма" интернет-магазин выдает 97 265 вариантов. Доставку обещают в течение четырех дней.Здесь блузка для девочек стоит от 500 рублей. Всего представлено более 4 тысяч вариантов, рубашек чуть меньше – 799 вариантов от 375 рублей со скидкой. Школьный сарафан можно найти за 400 рублей, но стоимость популярных вариантов варьируется от 1500 до 2800. Подобрать юбку можно среди 9,5 тысяч вариантов в ценовой категории от 500 до 1500 рублей.Костюм для мальчика – брюки и жилетку – можно купить за 1600 рублей со скидкой, есть и более дорогие варианты от 4-5 тысяч рублей. В такой же ценовой категории спортивные костюмы.ВыводВ погоне за оптимальным сочетанием цены и качества, решает время. Опытным пользователям интернет-ресурсов повезло больше – на их стороне разнообразие, как стоимости, так и вариантов. Однако на изучение всего представленного товара можно потратить много часов, а выбор так и не сделать. Или после доставки товара разочароваться в его качестве.Другое дело — магазины и ярмарки, в которых товар можно и пощупать, и примерить. Ограниченное количество вариантов значительно упрощает поиск, а значит сделать выбор намного проще, независимо от стоимости.

https://crimea.ria.ru/20220731/na-chto-smotret-pri-pokupke-shkolnoy-formy---sovety-eksperta-1123960739.html

https://crimea.ria.ru/20220719/naskolko-dorozhe-stal-shkolnyy-nabor-za-god-1123887615.html

https://crimea.ria.ru/20210826/kak-vybrat-pravilnyy-shkolnyy-ranets---sovety-rospotrebnadzora-1120647398.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество