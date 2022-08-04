https://crimea.ria.ru/20220804/voditelya-tsisterny-naekhavshego-na-rabochego-budut-sudit-1124059727.html

Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить

Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить

Водителя автоцистерны будут судить за наезд на дорожного рабочего в районе Партенита, обвинительные заключения утверждены. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T10:48

2022-08-04T10:48

2022-08-04T11:36

прокуратура республики крым

крым

общество

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/74/1118407474_0:251:1920:1331_1920x0_80_0_0_6850bdd0c3b91be69dccd18dc98bfc86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водителя автоцистерны будут судить за наезд на дорожного рабочего в районе Партенита, обвинительные заключения утверждены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. "По версии следствия, обвиняемый, будучи водителем спецтехники — автоцистерны, в марте 2022 года при выполнении дорожных работ на участке автодороги "Симферополь-Алушта-Ялта" в районе поселка Партенит в нарушение требований должностных инструкций при движении задним ходом не убедился в отсутствии посторонних лиц и препятствий, в результате чего совершил наезд на дорожного рабочего", — говорится в сообщении.Уточняется, что в результате наезда 37-летнему мужчине причинены множественные телесные повреждения. Теперь водителя ждет суд."Днем 15 апреля текущего года водитель автомобиля МАЗ, являвшийся сотрудником коммерческой организации, был привлечен для ремонта дороги на участке Симферополь –Алушта – Ялта. После заправки фрезы водой мужчина сел за руль технически исправного транспортного средства и начал движение задним ходом, где, в нарушении правил безопасности, совершил наезд на дорожного рабочего", – говорится в сообщении Крымского следкома."Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — уточнили в прокуратуре.Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее жителя Ялты будут судить за ДТП, в котором пострадали двое подростков.

https://crimea.ria.ru/20220802/v-sevastopole-pyanyy-podrostok-na-mopede-sbil-sotrudnika-dps-1124041188.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, общество, крымский следком