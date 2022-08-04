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Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить
Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить
Водителя автоцистерны будут судить за наезд на дорожного рабочего в районе Партенита, обвинительные заключения утверждены. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T10:48
2022-08-04T10:48
2022-08-04T11:36
прокуратура республики крым
крым
общество
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водителя автоцистерны будут судить за наезд на дорожного рабочего в районе Партенита, обвинительные заключения утверждены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. "По версии следствия, обвиняемый, будучи водителем спецтехники — автоцистерны, в марте 2022 года при выполнении дорожных работ на участке автодороги "Симферополь-Алушта-Ялта" в районе поселка Партенит в нарушение требований должностных инструкций при движении задним ходом не убедился в отсутствии посторонних лиц и препятствий, в результате чего совершил наезд на дорожного рабочего", — говорится в сообщении.Уточняется, что в результате наезда 37-летнему мужчине причинены множественные телесные повреждения. Теперь водителя ждет суд."Днем 15 апреля текущего года водитель автомобиля МАЗ, являвшийся сотрудником коммерческой организации, был привлечен для ремонта дороги на участке Симферополь –Алушта – Ялта. После заправки фрезы водой мужчина сел за руль технически исправного транспортного средства и начал движение задним ходом, где, в нарушении правил безопасности, совершил наезд на дорожного рабочего", – говорится в сообщении Крымского следкома."Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — уточнили в прокуратуре.Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее жителя Ялты будут судить за ДТП, в котором пострадали двое подростков.
https://crimea.ria.ru/20220802/v-sevastopole-pyanyy-podrostok-na-mopede-sbil-sotrudnika-dps-1124041188.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, общество, крымский следком
Водителя цистерны, наехавшего на рабочего будут судить
Водитель цистерны наехал на дорожного рабочего, теперь его ждет суд
10:48 04.08.2022 (обновлено: 11:36 04.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водителя автоцистерны будут судить за наезд на дорожного рабочего в районе Партенита, обвинительные заключения утверждены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"По версии следствия, обвиняемый, будучи водителем спецтехники — автоцистерны, в марте 2022 года при выполнении дорожных работ на участке автодороги "Симферополь-Алушта-Ялта" в районе поселка Партенит в нарушение требований должностных инструкций при движении задним ходом не убедился в отсутствии посторонних лиц и препятствий, в результате чего совершил наезд на дорожного рабочего", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате наезда 37-летнему мужчине причинены множественные телесные повреждения. Теперь водителя ждет суд.
"Днем 15 апреля текущего года водитель автомобиля МАЗ, являвшийся сотрудником коммерческой организации, был привлечен для ремонта дороги на участке Симферополь –Алушта – Ялта. После заправки фрезы водой мужчина сел за руль технически исправного транспортного средства и начал движение задним ходом, где, в нарушении правил безопасности, совершил наезд на дорожного рабочего", – говорится в сообщении Крымского следкома.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее жителя Ялты будут судить за ДТП, в котором пострадали двое подростков.