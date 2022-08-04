https://crimea.ria.ru/20220804/v-sevastopole-na-obezdnoy-massovoe-dtp-s-postradavshimi-1124062353.html

В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими

В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими - РИА Новости Крым, 04.08.2022

В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими

В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T12:43

2022-08-04T12:43

2022-08-04T12:48

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка, на улице Нефтяной, где есть альтернативная возможность объезда строящегося участка трассы "Таврида", в частности при движении из Севастополя в Симферополь.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия