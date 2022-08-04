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В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими
В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими - РИА Новости Крым, 04.08.2022
В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T12:43
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ситуация на дорогах крыма
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка, на улице Нефтяной, где есть альтернативная возможность объезда строящегося участка трассы "Таврида", в частности при движении из Севастополя в Симферополь.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, происшествия
В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими

В Севастополе массовое ДТП с пострадавшими: столкнулись несколько грузовых и легковых авто

12:43 04.08.2022 (обновлено: 12:48 04.08.2022)
 
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"Произошло столкновение нескольких автомобилей, как легковых, так и грузовых. Имеются пострадавшие. Наше отделение уже работает на месте, как и представители экстренных служб, в том числе медики. Вся дополнительная информация утоняется", – сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка, на улице Нефтяной, где есть альтернативная возможность объезда строящегося участка трассы "Таврида", в частности при движении из Севастополя в Симферополь.
© ВК/Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
© ВК/Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПроисшествия
 
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