В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими
В Севастополе массовое ДТП с пострадавшими: столкнулись несколько грузовых и легковых авто
12:43 04.08.2022 (обновлено: 12:48 04.08.2022)
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"Произошло столкновение нескольких автомобилей, как легковых, так и грузовых. Имеются пострадавшие. Наше отделение уже работает на месте, как и представители экстренных служб, в том числе медики. Вся дополнительная информация утоняется", – сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка, на улице Нефтяной, где есть альтернативная возможность объезда строящегося участка трассы "Таврида", в частности при движении из Севастополя в Симферополь.
© ВК/Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
© ВК/Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей